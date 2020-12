Jorge Fernández elimina por primera vez a un concursante de 'La Ruleta de la Suerte': "Es que has dicho..."

'La Ruleta de la Suerte' es uno de los concursos más populares de la televisión española, a la par que un programa de referencia de Antena 3. A punto de alcanzar las 3.500 emisiones, goza de una salud inmejorable: uno de los públicos más agradecidos que existen en nuestro país, un presentador tan carismático como Jorge Fernández, una mecánica capaz de atrapar a toda la familia...

Ha habido muchísimas ediciones del espacio y, sin embargo, en 'La Ruleta' nunca había pasado lo que ha ocurrido esta semana: una eliminación. Jorge Fernández se vio obligado a tomar esta decisión en el programa de este lunes 28 de diciembre.

Jorge Fernández elimina por primera vez a un concursante de 'La Ruleta de la Suerte'

Ya con el concurso totalmente imbuido del espíritu navideño propio de estas fechas, María, Andrés y Gabi participaban para intentar llevarse el bote a casa. El panel que les tocaba resolver tenía como pista “Vaya marrón” y tan sólo presentaba cinco huecos en forma de letras a adivinar.

María había perdido el turno, pero tenía la oportunidad de intentar averiguar la oración completa gracias a un comodín. Sin embargo, se equivocó, por lo que el turno pasó a Gabi. Este destapó otra letra de la frase y, con 350 euros acumulados, intentó dar con la solución. Fue entonces cuando se produjo un momento fatal para él: “Como cocinas muy bien... eh, joder. Perdona. Como cocinas muy bien...”.

Ya no había vuelta de hoja: Gabi quedaba eliminado. Jorge Fernández no tardó en explicarle por qué: “Es que has dicho 'joder'. Si te hubieras parado... Pero como 'joder' no lo pone en el panel, pues te han pegado el hachazo”. Por lo tanto, la respuesta del concursante quedó invalidada por culpa del insulto que había pronunciado mientras intentaba resolver.

Tuvo que ser Andrés quien diese con la tecla, a pesar de que no tenía dinero acumulado: “Como cocinas muy bien, haz tú la cena de Nochevieja”. Aun así, los nervios también han estado a punto de jugarle una mala pasada, como no ha dudado en hacerle saber Jorge Fernández: “Justito también, justito que casi nos atascamos”.

La dirección de 'La Ruleta de la Suerte' estaba inflexible en esa grabación. A los rectores del concurso no les tembló el pulso a la hora de eliminar, aunque fuese de manera parcial, a uno de los participantes. Quedó muy claro de cara a ocasiones futuras.