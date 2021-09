Jorge Fernández, obligado a disculparse por su error con un concursante de 'La Ruleta': "Perdón"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un llamativo con una concursante. "¿Quieres saber si es tu amigo?", decía la pista del panel que Gonzalo se disponía a resolver con 900 euros en su marcador. "Tirar con 900 ya es complicado... ¿No confías en tus tiradas? Lo único que te puede perjudicar mucho es la quiebra, porque con el comodín...", le aconsejaba el presentador, señalando que él resolvería. "Llámale...", comenzaba diciendo el concursante como respuesta hasta que el comunicador le interrumpió con un "¡No!".





"Ha sido fallo mío"



Sin embargo, el presentador se había equivocado y rectificó de forma inmediata, ya que en el panel la palabra "Llámale" ya estaba completa y el concursante solo debía leerla, por lo que no se podía equivocar. "Madre mía, ¡qué susto!", reaccionaba el concursante ante la fallida advertencia del presentador. "Digo, por favor, que no me pase esto", agregaba, dejando caer que temía leerlo mal. "Perdón", le decía Fernández por lo bajo tras animarle para que continuara.

"Llámale a las doce de la noche y pídele dinero", acertaba el participante. "¡Madre mia! ¡Qué susto me has dado!", recordaba Gonzalo, una vez resuelto el panel. "Perdóname. Hay veces que lo hago queriendo pero, esta vez, no. Pensaba que ponía 'llámame' y digo 'ya le hemos liado otra vez'", se justificaba el conductor del espacio.

"Pero luego ya lo he visto bien... Ha sido fallo mío", reconocía el presentador. "Nos hemos empezado diciendo cosas bonitas y, ahora, estos sustos...", bromeaba el participante. "Sí, es verdad. Nos hemos empezado diciendo cosas bonitas y estos sustos no pueden ser", asumía el presentador su error.