Jorge Fernández se lleva las manos a la cabeza por lo que hace un concursante de La Ruleta: "Es que ni una..."

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un llamativo momento con un concursante. 'A mí me molesta' era la pista del panel que intentaban resolver. Los concursantes no se encontraban en su mejor momento, dado que no daban con la respuesta y no estaban haciendo tiradas muy buenas.

"Bueno, David... Estás tirando de una manera un poquito rara...", reaccionaba Jorge Fernández al ver como el participante volvía a caer sobre 1/2. "Otra vez en la mitad con cero", señalaba el presentador, haciendo referencia a que el participante seguía teniendo 0 euros en su marcador. "La R de Roma", acertaba. "Cuatro R, pues qué pena", decía Fernández de nuevo, dado que los aciertos de David no le iban a sumar dinero.





"A ver si atinamos con alguna"



"A ver si atinamos con alguna, que las hay, eh. Hay buenas cifras", agregaba el comunicador. "Y perdemos el turno...", se lamentaba el presentador al ver cómo David caía otra vez en una mala casilla. "Te están machacando las tiradas, David", le advertía Fernández. Entonces, llegó el turno de los otros concursantes. Sin embargo, tras varias tiradas, le volvió a tocar el turno a David.

Nada más tirar, el participante volvió a tener mala suerte y cató en la quiebra. "David, macho...", reaccionaba el conductor del espacio. "Mira que cambio la mecánica, pero...", se lamentaba el participante, haciendo referencia a que estaba intentando cambiar de estrategia. "¿Has mirado aquí o estás mirando al panel?", quiso saber Fernández ante su mala suerte.

"Estoy mirando aquí porque el panel me lo sé", aseguraba él, señalando que estaba apuntando en la ruleta al hacer la fuerza para tirar. "Joe... Pues vaya tiradas... Es que ni una...", dejaba caer el presentador. "Ni una, ni una", se lamentaba David. Por ello, le volvió a tocar el turno a sus compañeros. "Mientras tanto, Ander ahí va", señalaba el comunicador al ver cómo caía en los 200 euros.