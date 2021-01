Jorge Fernández habla de su futuro en 'La Ruleta de la Suerte' tras escuchar un posible sustituto: "Mi puesto"

Jorge Fernández, presentador de 'La Ruleta de la Suerte' atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales, tanto en el veterano concurso de Atresmedia como en su otro proyecto en Antena 3, 'El juego de los anillos'.

Ahora, Jorge Fernández también es un usuario muy activo en las redes sociales, donde no duda en responder la mayoría de los comentarios que recibe, muchos de ellos relacionados con su papel en el concurso. También, en los últimos meses, se han hecho virales varios momentazos del presentador en el plató, algunos de ellos con respuestas surrealistas a los concursantes. Como el que tuvo lugar hace unos días con la palabra pollo.

Jorge Fernández, al frente de 'La ruleta de la suerte'

El error que cometió una de las concursantes ha tenido lugar en una de las habituales pruebas del programa. Había una pista para que los concursantes pudieran resolverlo. ‘Te has hecho mayor si…’, decía la pista, algo que los tres competidores querían saber debían ir tirando poco a poco de la ruleta para destapar poco a poco la frase que se escondía. Finalmente, una de las tres, Ana, creía saber cuál era la respuesta adecuada y con 500 euros acumulados en su marcador no se lo ha pensado y se ha tirado a la piscina, aunque Jorge, el presentador, le ha advertido que ante cualquier duda o sospecha lo mejor era volver a tirar de la ruleta y tener la oportunidad de tener más letras que la sacaran de dudas.

En una de las últimas entrevistas que ha concedido el presentador hablaba sobre el programa y los retos que tenía con él por delante. Se lo contó a la periodista Cristina Pardo, presentadora de ‘Liarla Pardo’, programa que se emite los domingos por la tarde en una de las cadenas de Atresmedia. Con Pardo, Jorge quiso explicar que de cara a los próximos años él sigue querido hacer televisión y superar a Jordi Hurtado en su éxito, algo que al menos de momento los datos de audiencia le están acompañando.

La respuesta de Jorge Fernández

Pocos días, después, Jorge Fernández ha querido responder a un seguidor que comentaba las palabras de su hija en 'La Ruleta de la Suerte': "Papá, si se jubila Jorge Fernández, yo quiero que la Ruleta la presente Dani Martínez". Estas palabras hacían referencia al presentador de Mediaset, Dani Martínez, que actualmente está presentando 'El juego del año'.

Pero no me voy a jubilar ni dejarle mi puesto a nadie!!!! Ni de coña!!!����‍♂️���� — Jorge Fernández (@JorgeFdezTV) January 29, 2021

Jorge Fernández se ha tomado con mucha ironía la propuesta de la joven, pero ha dejado claro que no tiene pensado dejar su papel en 'La Ruleta de la Suerte' y sobre todo que no quiere que nadie le sustituya: "Pero no me voy a jubilar ni dejarle mi puesto a nadie!!!! Ni de coña".

