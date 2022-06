Jorge Fernández no da crédito con lo que una concursante hace en 'La Ruleta': "Hay que tener valor…"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido una concursante quien ha protagonizado un divertido momento junto a Jorge Fernández por la jugada que ha hecho en plena grabación. "Mi profunda admiración por ellas", decía la pista del panel de la letra oculta. María acumulaba ya 1.000 euros en el marcador y aseguraba saberse la respuesta. "La letra oculta no ha salido todavía, pero tienes que valorar que tienes 1.000 euros más el premio de 150", le recordaba el presentador para ayudarla a tomar una decisión.

La concursante parecía tenerlo claro y decidió arriesgarse. "Voy a intentarlo una vez. Voy a tirar, que he venido a jugar. Y quiero el súper comodín", apuntaba ella, muy segura de que podía seguir sumando dinero a pesar del peligro que corría de caer en la quiebra. La participante acertó la 'Q' y volvió a verse en la misma situación porque no resultó ser la oculta.









"Lo has hecho muy bien María"



"Cada vez que vas destapando más consonantes, hay más posibilidades de que la siguiente sea la oculta", apuntaba el conductor del espacio de Antena 3. "Me he liado, pero quería decir otra. Voy a resolver", aseguraba ella. "Es que tengo ya quiebra, pero creo que sé la palabra de la letra porque veo mucho el programa", agregaba, mostrando sus dudas. "Pue si te saber la palabra... La quiebra la podrías pasar", le animaba Fernández.

"Mi pareja me va a matar. Soy una loca", decía ella, dejando claro que iba a volver a arriesgarse. La concursante comenzó a hacer girar la ruleta, mientras el comunicador insistía en preguntarle si estaba segura. "No quiere resolver", decía el presentador alucinado. "La 'V' de Valencia", acertaba la participante, dando con la respuesta correcta. "Él sabe que eres muy loca ¿No? Pero a veces las locuras, es lo que tienen, que arriesgas y ganas", le decía el presentador al dar su respuesta por buena.

"Hay que tener valor para tener 1.000 y pico euros y tirar", apuntaba el presentador. "Pero yo he venido a pasármelo bien y lo estoy haciendo. Resuelvo", reconocía ella. "Que bien ten lo hubieras pasado si caes en la quiebra", bromeaba Fernández. "Me mata, pero yo soy así en mi vida y tengo que hacerlo aquí", contaba la concursante. "Lo has hecho muy bien María. ¿Has sido tú, no? Pues ya está", le daba la enhorabuena el comunicador, ante lo que ella asentía. "Las personas que van pedaleando a todas partes", resolvía. La participante acertó y celebró por todo lo alto el sumar 1.125 euros.