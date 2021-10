Jorge Fernández corta y da un toque de atención a una concursante por su actitud: "En mi programa"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un llamativo momento con una concursante. Aintzane parecía tener prisa por resolver el panel, ya que había conseguido acumular 1.275 euros. "Gratinados al horno", era la pista que ayudaba a los concursantes a obtener la solución. Tras hacer una gran tirada, la concursante decidió no intentar ir a por el bote, ya que se arriesgaba en caer en la 'Quiebra' o 'Pierde turno'.

"Como siempre, te digo las opciones y tú decides", le dijo Fernández, dado que, cuando se encuentran en una situación tan avanzada de la jugada, tiende a darles consejos y a hacerles barajar todas las opciones posibles. "No, muchas gracias", le contestaba la participante sin dejarle acabar de hablar, dejando claro que no quería otra opción que no fuera resolver.









"¡Estás mandando tú todo!"

"'No, muchas gracias', que no quieres ni que te diga las opciones", se reía el presentador. "No. Resuelvo ya", aseguraba la concursante, con una sonrisa en la cara al ser consciente de la elevada cantidad de dinero que había logrado acumular. "Vale...", comenzó diciendo, dispuesta a resolver el panel sin esperar a que el presentador le diera paso.

Consciente de que la concursante estaba llevando el ritmo del programa, el presentador se vio obligado a interrumpirla y darle un toque de atención: "¡Eh, eh! ¡Déjame mandar en mi programa! ¡Estás mandando tú todo!". "Perdón, perdón", se disculpaba la participante, cediendo la palabra a Fernández.

"Estás mandando todo ¿Sabes cuánto dinero tienes? ¿Quieres saberlo?", le preguntaba el conductor del espacio con una sonrisa, dejando claro que se trataba de una broma. "Venga, claro", pedía ella. "1.275 y en el bote hay 2.525. Todo junto haría un total de 2.600 euros, si caes en el bote. Yo te lo digo y ahora ya decides", le comentó el comunicador. "Resuelvo: Raviolín de calabacín, rellenos de queso crema", acertaba. "¡Muy bien! Lo siento... ¡Que ilusión!", reaccionaba la concursante.