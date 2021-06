Jorge Fernández, cabreado con el equipo de 'La Ruleta de la suerte': "Me mosqueo y me quito el pinganillo"

Jorge Fernández, el presentador de Atresmedia, ha vivido este lunes un pequeño momento de tensión en pleno programa de 'La Ruleta de la Suerte', situación que le ha llevado incluso a quitarse el pinganillo con el que tiene contacto directo con el equipo de producción.

Todo ha ocurrido cuando la banda del programa estaba tocando una canción, como es habitual después de un panel en el que la música es protagonista, y el presentador le ha dicho a los integrantes del grupo que dentro de poco comenzarán las canciones del verano, algo habitual en el programa durante la temporada estival.

En este sentido, Jorge Fernández ha querido hacer una petición, y es que durante los próximos meses no se tocase una canción en especial, la de 'El tiburón', una de las melodías más icónicas de esta etapa del año.

El enfado de Jorge Fernández en 'La Ruleta de la Suerte'

En este momento, el equipo de producción le ha pedido al presentador que acelere el ritmo de su intervención porque tenían que dar paso a otra cosa del programa, mientras que Jorge Fernández seguía insistiendo que por favor esa canción no apareciese en el repertorio.









Parece que las peticiones de Jorge Fernández se han quedado en agua de borrajas, ya que el equipo de producción no se lo ha podido asegurar. Así que el presentador ha decidido quitarse el pinganillo y entre risas hacer latente su enfado: "Me están diciendo que no prometéis nada. Pues mira, sabes lo que pasa, que yo me pico, me mosqueo y me quito el pinganillo, no quiero saber nada de vosotros. Me da igual".

Tras su broma con el pinganillo, Jorge Fernández ha tenido un pequeño incidente, ya que el pinganillo se ha caído a la ruleta y ha tenido que ir a buscarlo: "No es por el pinganillo, sino por lo que vale".

El motivo que ha hecho "enfadar" a @JorgeFdezTV y que casi le cuesta un pinganillo a ATRESMEDIA pic.twitter.com/aA0wmpQMTg — TVMASPI (@sebas_maspons) June 21, 2021

Este pequeño encontronazo ha marcado el programa de este lunes en la ruleta más famosa de nuestra televisión, que no deja de seguir cosechando buenos resultados, ya que es líder de audiencia en su franja de emisión.

Esta alegría es compartida siempre que se puede por el propio Jorge Fernández, que cuando tiene la oportunidad subraya lo feliz que es al frente del programa que lleva dirigiendo desde hace muchos años.

En este sentido, en las últimas jornadas el presentador vasco ha concedido una entrevista a XLSemanal, donde ha vuelto a dejar patente su felicidad por estar al frente del programa de Atresmedia: "Hay gente que, aunque le vaya bien, no tiene esa hambre toda la vida. Yo sí. Nunca se sabe qué puede venir detrás, y como lo que tenemos es cojonudo, hay que mantenerlo. La ruleta es un regalazo. Soy el tío más afortunado del mundo y trabajo para seguir siéndolo".