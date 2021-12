Jorge Fernández, atónito con la respuesta de una concursante de La Ruleta a la que le quedaba una sola letra

Los espectadores de 'La ruleta de la suerte' no han pasado por alto esta semana la reacción de Jorge Fernández y del resto de concursantes del programa cuando una de la participantes daba su respuesta a sólo una letra de completar el panel. Y es que todos los presentes en el plató del concurso de Antena 3 se quedaban atónitos ante la insólita situación de bloqueo mental en la que se encontraba Raquel, una de los tres aspirantes a llevarse el ansiado coche.

Y es que, tras más de una década de programas, el presentador del espacio de Atresmedia ha perdido la paciencia en más de una ocasión con algún que otro concursante que no era capaz de encontrar la solución a la prueba. En este caso la culpable era Raquel, que se encontraba a sólo una letra de completar la frase: “Te has hecho mayor si _a no te preguntan si has sido bueno este año”. Lo que a priori puede parecer extremadamente sencillo para cualquiera que esté leyendo estas líneas, para la concursante esta semana ha supuesto todo un calvario.









Jorge Fernández, atónito con Raquel: “Me van a matar en casa”



“Sigo sin verlo, ¿os lo podéis creer? Me he quedado bloqueada con el 'supercomodín'” trataba de explicarse la concursante, que no conseguía darse cuenta de que la codiciada letra que le faltaba no era otra que la 'y'. “¿V de Valencia?”, preguntaba. Ante el fallo, no le ha quedado otra que emplear el comodín para seguir jugando y probar con otra letra, aunque no con mucha más fortuna. “Sigo sin verla, de verdad, no lo entiendo”, insistía Raquel, ante la sorpresa de todos sus compañeros y el público, que no podía contener los comentarios.

“La L de Lugo”, incidía la concursante, errando de nuevo. “Qué mal...”, se lamentaba. Por supuesto, la frase completa era “Te has hecho mayor si ya no te preguntan si has sido bueno este año”, y así lo resolvía Manuel, el siguiente concursante. Raquel, por su parte, no salía de su propio asombro con el fallo que acababa de cometer: “Me van a matar en casa”.

No obstante, Fernández trataba de animar a la concursante explicándole que su fallo era una cosa natural en el programa: “Esos nubarrones que se nos ponen ahí y no lo vemos. De todas maneras hay dos situaciones especialmente chungas con estos primeros paneles: con el 'ya' y con el 'hay'. Es verdad que al no tener el turno lo vemos más tranquilos, pero yo estoy convencido de que si llega a tener el turno Manu o Gema, tú, Raquel, lo habrías visto”, comentaba.









Fernández pierde la paciencia con otra concursante



Y es que el presentador no sale de su asombro con muchos de los concursantes que pasan por La Ruleta. Recientemente ocurría con Sara, que sacaba de quicio a Jorge Fernández por su obcecación con seguir acumulando bote en lugar de resolver. "Apuesta por la proximidad", era la pista que el presentador dio a los concursantes para resolver el panel. Sara tenía clara la solución del panel, pero quería seguir tirando para poder acumular más dinero en su marcador. "Si lo sabes...", le animaba Fernández. "¡No, no! Voy a tirar", le cortaba ella.

"¿Vas a tirar?", preguntaba el comunicador sin dar crédito, ya que la participante ya acumulaba 600 euros. La concursante estaba muy convencida y tiró de la ruleta, a pesar de las advertencias del presentador. Sara cayó en los 25 euros y los añadió a su bolsillo al pedir la letra 'C'. "¿Te estás contagiando, no? Te estás contagiando de esa vibración que te está enviando tu marido desde el pueblo: 'tira, tira'", bromeaba el presentador.

"Sí, sí, él me diría que tire", corroboraba la concursante. "Pero estás jugando tú", le recordaba el conductor del espacio. "¿Cuánto dinero tengo?", quiso saber la participante para tomar la decisión de si seguir tirando o resolver. Tras saber que tenía ya 625 euros, Sara se atrevió a "tirar una más". "Está confiada y, cuando alguien está confiado, no hay manera de hacerle cambiar de opinión", opinaba Fernández, dejando claro que se la estaba jugando.









La participante tuvo la suerte de caer en los 100 euros, rozando el pierde turno, y acertó la "M de mamá". "Ahora, tienes 725", le advertía el presentador. "Una más", insistía Sara. "Pero si antes has dicho una más, ahora son dos más", se quejaba Fernández. "La última", aseguraba la participante. "Venga va, la última... Además de 200. Va a haber otra, ya verás", señalaba el presentador.

Tras decir la "P de papá", Sara acumulaba 925 euros. "Esto es un derroche ya", comentaba el presentador. "Tienes una más", le avisaba Fernández, al ser consciente de la actitud de la participante. Sin embargo, ella se plató y no quiso jugársela más: "Voy a resolver porque ya está ahí la 'Quiebra' y es peligroso", aseguraba ella, ignorando los ánimos del presentador y el resto de concursantes. "No me digas cuando dinero tengo, resuelvo: 'Compra en las tiendas de tu barrio'", acertaba, llevándose así 925 euros.