Jorge Fernández pierde la esperanza con una concursante de 'La ruleta de la suerte': "No hay manera"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un llamativo momento con una concursante. "Apuesta por la proximidad", era la pista que el presentador dio a los concursantes para resolver el panel. Sara tenía clara la solución del panel, pero quería seguir tirando para poder acumular más dinero en su marcador. "Si lo sabes...", le animaba Fernández. "¡No, no! Voy a tirar", le cortaba ella.

"¿Vas a tirar?", preguntaba el comunicador sin dar crédito, ya que la participante ya acumulaba 600 euros. La concursante estaba muy convencida y tiró de la ruleta, a pesar de las advertencias del presentador. Sara cayó en los 25 euros y los añadió a su bolsillo al pedir la letra 'C'. "¿Te estás contagiando, no? Te estás contagiando de esa vibración que te está enviando tu marido desde el pueblo: 'tira, tira'", bromeaba el presentador.









"No hay manera de hacerle cambiar de opinión"

"Sí, sí, él me diría que tire", corroboraba la concursante. "Pero estás jugando tú", le recordaba el conductor del espacio. "¿Cuánto dinero tengo?", quiso saber la participante para tomar la decisión de si seguir tirando o resolver. Tras saber que tenía ya 625 euros, Sara se atrevió a "tirar una más". "Está confiada y, cuando alguien está confiado, no hay manera de hacerle cambiar de opinión", opinaba Fernández, dejando claro que se la estaba jugando.

La participante tuvo la suerte de caer en los 100 euros, rozando el pierde turno, y acertó la "M de mamá". "Ahora, tienes 725", le advertía el presentador. "Una más", insistía Sara. "Pero si antes has dicho una más, ahora son dos más", se quejaba Fernández. "La última", aseguraba la participante. "Venga va, la última... Además de 200. Va a haber otra, ya verás", señalaba el presentador.

Tras decir la "P de papá", Sara acumulaba 925 euros. "Esto es un derroche ya", comentaba el presentador. "Tienes una más", le avisaba Fernández, al ser consciente de la actitud de la participante. Sin embargo, ella se plató y no quiso jugársela más: "Voy a resolver porque ya está ahí la 'Quiebra' y es peligroso", aseguraba ella, ignorando los ánimos del presentador y el resto de concursantes. "No me digas cuando dinero tengo, resuelvo: 'Compra en las tiendas de tu barrio'", acertaba, llevándose así 925 euros.