Se cumplen 45 años de la proclamación del Rey Juan Carlos I, con el Emérito fuera de España

Se cumplen 45 años de la proclamación de Juan Carlos I como Rey de España, en un año en el que se conmemora esta fecha histórica para España con el Emérito fuera de España y con investigaciones sobre sus presuntos negocios y cuentas opacas que están empañando su legado.

El 22 de noviembre de 1975 Juan Carlos I era proclamado Rey de España antes las Cortes franquistas. Sucedía dos días después de la muerte de Francoy en ese momento se abrió la puerta a la Transición.

En la ceremonia el Rey juró su cargo sobre la Biblia y pronunció su primer discurso como Rey de España en el que expresó su voluntad de ser “el Rey de todos los españoles”.

“Como Rey de España, título que me confieren la tradición histórica, las Leyes Fundamentales del reino y el mandato legítimo de los españoles, me honro en dirigiros el primer mensaje de la Corona, que brota de lo más profundo de mi corazón. Una figura excepcional entra en la Historia”.

"Hoy comienza una nueva etapa de la Historia de España. Esta etapa, que hemos de recorrer juntos, se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la delicada voluntad colectiva. La Monarquía será fiel guardián de esa herencia, y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el pueblo.La Institución que personifico integra a todos los españoles, y hoy, en esta hora tan transcendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España.”

“Señores consejeros del Reino, señores procuradores, al dirigirme como Rey, desde estas Cortes, al pueblo español, pido a Dios ayuda para todos. Os prometo firmeza y prudencia. Confío en que todos sabremos cumplir la misión en la que estamos comprometidos. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro.¡VIVA ESPAÑA!”, concluía así su discruso.

44 años después de la proclamación de la II República, España recuperaba la institución monárquica.

Al acto acudieron la Reina Sofía, sus hermanas, Pilar y Margarita de Borbón; y sus hijos, Elena, Cristina y Felipe de Borbón.

Días más tardes, el 27 de noviembre Juan Carlos fue exaltado al trono con una ceremonia de unción llamada 'Misa de Espíritu Santo', que se celebró en la Iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid, oficiada por el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal Española.

39 años de reinado en los que el monarca se convirtió en uno de losartífices de la democratización del país, que comenzó con la Ley de la Reforma Política de 1976. Otro momento destacado fue la aprobación por referéndum de laConstitución el 6 de diciembre de 1978, sancionada por el rey el 27 de ese mes. El 14 de mayo de 1977, don Juan, conde de Barcelona, jefe de la Casa Real Española, renunció oficialmente a todos sus derechos dinásticos en favor de su hijo.

Sin olvidarnos del 23-F, el intento del golpe de Estado que fracasó en 1981 tras una histórica intervención del monarca en la televisión condenando la toma del Congreso.

Cuando en 2015 se cumplieron los 40 años de la proclamación del Rey Juan Carlos I como Rey de España, fue Felipe VI quien rindió homenaje a su padre por haber protagonizado un proyecto de concordia nacional.

JUNIO DE 2010: LA ABDICACIÓN DE JUAN CARLOS I

En el mes de junio de 2014, concretamente el 2 de junio, se anuncia la abdicación de Juan Carlos I como Rey de España en su hijo Felipe, quien sería proclamado Rey de España el 19 de junio de ese mismo año ante las Cortes.

Cinco años más tardes, en 2019, el Rey Emérito enviaba una carta a su hijo el Rey Felipe VI en el que le anunciaba la “retirada de la vida pública” a partir del 2 de junio de ese mismo año, cuando se cumplían cinco de su abdicación.

En ese carta Don Juan Carlos I expresaba., "A lo largo de estos últimos años, desde mi abdicación de la Corona de España el 2 de junio de 2014, he venido desarrollando actividades institucionales con el mismo afán de servicio a España y a la Corona que inspiró mi reinado".Y terminaba expresando su lealtad: "Tomo esta decisión desde el gran cariño y orgullo de padre que por ti siento, con mi lealtad siempre.Un grandísimo abrazo de tu padre".

Una decisión que tomó tras cumplir 80 años y después del homenaje que se le rindió en el Congreso con motivo del 40 aniversario de la Constitución de 1978.

AGOSTO 2020: JUAN CARLOS I SE MARCHA DE ESPAÑA

El 3 de agosto Don Juan Carlos I comunicaba a su hijo el Rey Felipe VI su "meditada decisión" de trasladarse a vivir fuera de España ante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada, según informaba el Palacio de la Zarzuela en un comunicado.

"He sido rey de España durante casi cuarenta años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la Corona", aseguraba el anterior jefe del Estado. Añade asimismo que pretende facilitar el ejercicio de las funciones de Felipe VI "desde la tranquilidad y el sosiego que requiere -subraya- tu alta responsabilidad". "Mi legado y mi propia dignidad como persona así me lo exigen", escribía Don Juan Carlos en su carta.

El comunicado de Zarzuela señala que el Rey ha transmitido a su padre "su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión".

Son ya cuatro los meses que el Rey Emérito se encuentra fuera de España y numerosas las investigaciones sobre sus presuntos negocios y cuentas opacas.