Joaquín Prat se sincera y confiesa el mal trato que recibió cuando era un niño: "Así una y otra vez"

Este jueves, como cada mañana, Ana Terradillos y Patricia Pardo se han puesto al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Esta es solo una solución temporal, ya que la reina de las mañanas volverá y recuperará las riendas en cuanto se recupere. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en el aumento de contagios por coronavirus y en la llegada de la viruela del mano, Pardo dio paso a Joaquín Prat como cada día.

El también presentador de 'Cuatro al día' se encuentra al frente del 'Club social', sección dedicada a la crónica social en el formato de Telecinco, donde hablan de las últimas noticias del corazón y de lo que sucede en realities de la cadena como 'Supervivientes'. Los conflictos en la isla como consecuencia de la convivencia están a la orden del día, ya que acaparan toda la atención. Estos últimos días ha sido la tensión entre Anabel Pantoja y Marta Peñate la que ha protagonizado casi todos los conflictos, ya que su relación es la mejor de Honduras y no es la primera vez que se dan estas discusiones.









"Otra vez me pedía perdón"

Estas broncas entre ambas han llegado hasta 'El Programa de Ana Rosa', donde los colaboradores no han dudado en analizarlas. Todos los tertulianos han coincidido en que Peñate busca provocar constantemente a Pantoja, lo que logra en numerosas ocasiones. Estos momentos han hecho recordar a Joaquín Prat algunos malos momentos de su infancia, concretamente cuando iba al colegio.

"Tenía un colega en el colegio que me daba mucha estopa y me tenía amargado", confesaba entonces el presentador de Telecinco. No obstante, tal y como contaba, el niño "siempre venía y le pedía perdón". "Otra vez, éramos muy colegas. Pero, volvía a tocarme las narices", explicaba Prat, viéndose reflejado en la relación de Peñate y Pantoja.

"Otra vez me tocaba las narices y otra vez me pedía perdón. Y así una y otra vez", recordaba el conductor del espacio de Telecinco. "Pues esto es lo que hace Marta con Anabel", opinaba el presentador sobre el comportamiento de las concursantes de 'Supervivientes'. "¿Cómo acabaste con ese chico? ¿Amigos?", quiso saber una colaboradora que se encontraba en el plató. "Bueno...", se limitó a decir el periodista sin querer hablar más sobre el tema, a pesar de las insistentes preguntas de sus compañeros.