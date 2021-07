Joaquín Prat corta 'Cuatro al día' y lanza una advertencia en directo: "Cuidado con ese afán"

Un momento de frustración provocó la indignación del presentador de 'Cuatro al Día',Joaquín Prat, que mostró su enfado en pleno directo, "me empieza a revolver un poco". Todo ello por la nueva medida sanitaria que se está planteando aceptar el Gobierno Central, el famoso y cuestionadocertificado covid.

Mientras en el directo se estaba debatiendo la decisión tomada por el Ejecutivode delegar en las autonomías la decisión de pedir o no ese justificante para entrar en bares, discotecas y demás establecimientos hosteleros, realizada por la ministraCarolina Darias, el presentador estalló.





“Cada vez estamos más controlados, más cogidos, más fiscalizados. Cuidado con ese afán de tenernos permanentemente vigilados. No estoy de botellón todos los días, llevo 17 meses viniendo a trabajar religiosamente, he tenido la fortuna de no haberme contagiado, pero me empieza a revolver un poco ese control permanente del ciudadano”, Prat, visiblemente enojado por la medida, mostró su hartazgo e interrumpió el transcurso del programa par dar su opinión.

"Cansado" del control a la población

A día de hoy prácticamente damos explicaciones por todo cuanto hacemos, "que si voy a un vuelo nacional, internacional... Déjenme tranquilo, ya estamos cansados", sentenció el presentador.

Prat no ha querido pasar por alto a toda esa gente que se salta las normas y condiciona la libertad de los demás ciudadanos: “empieza a estar la población un poco harta de ser rehén de cuatro energúmenos que no están dispuestos a cumplir con su responsabilidad individual”, afirmó.

"La hostelería está secuestrada"

Joaquín Prat demostró también esta semana su enfado con algunas de las medidas que se están tomando para luchar contra la pandemia. Y es que para ello no dudó en aprovechar una entrevista a un portavoz del sindicato policial ErNE. Se trata de Sergio Gómez, compañero de los policías vascos heridos este fin de semana en algunas fiestas celebradas en el País Vasco y que se trataron de desalojar. Y tras quejarse de la falta de material, Joaquín Prat no dudó en estallar contra los políticos que toman decisiones cuestionables.

"Es más fácil tener secuestrada la hostelería que dotarles a ustedes de material o darles las órdenes pertinentes", criticaba un incisivo Joaquín Prat que no tuvo ningún problema en establecer una crítica sin paliativos a quienes, lejos de impedir imágenes como las vistas en las fiestas ilegales que se repiten por los distintos puntos de España, tampoco parecen encontrar mejor alternativa para luchar contra la pandemia que castigar a un sector como la hostelería.

Arrigorriaga reconoció carecer de medios para responder a grandes "botellones"

Representantes del equipo de gobierno de Arrigorriaga, dirigido por EH Bildu, reconocieron en el programa que el Consistorio carece de "medios suficientes" para hacer frente a situaciones como el "botellón" ocurrido en la madrugada del jueves al viernes.

Durante el mismo, según han explicado a Efe responsables del equipo de gobierno, dos policías sufrieron agresiones leves y fue instruido atestado por tres delitos de atentado a agentes de la autoridad.