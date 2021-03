Joaquín Prat destapa las intenciones de Podemos con Errejón y Monedero estalla: "¿Por qué dices eso?"

El pasado miércoles, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, revolucionó los medios de comunicación al convocar elecciones anticipadas. Las mencionadas elecciones se celebrarán a principios de mayo. Tal y como ha explicado Díaz Ayuso, se decantó por esta decisión para evitar la posibilidad de que el PSOE presentara una moción de censura. Sin embargo, a esto se le sumó las mociones de censura de Murcia, Castilla y León.

Como consecuencia, Pablo Iglesias ha decidido abandonar el Gobierno, en el que ocupa la deVicepresidencia Segunda, para ser candidato Unidas Podemos en las elecciones de la Comunidad de Madrid para construir una "candidatura fuerte y con carácter" para impedir que la "ultraderecha" gobierne.

Es por esto por lo que todos los espacios matinales están dedicando gran parte de su contenido a estos últimos acontecimientos. Tras actualizar a los espectadores lo sucedido en la esfera política, 'Cuatro al día' ha aprovechado la presencia de Juan Carlos Monedero como colaborador para analizar el panorama político, haciendo hincapié en que Iglesias propone hacer unas primarias con Más Madrid para elegir al líder de la posible coalición de izquierdas.

"¿Va a haber primarias en Unidas Podemos o ya se ha decidido al candidato?", ha comenzado diciendo Prat a Monedero. "Claro, la propuesta que se ha hecho a Más Madrid es la de hacer unas primarias conjuntas y de esas primarias se armará un gobierno", ha aformado el colaborador.





"Las primarias tienen que negociarse conjuntamente y para ello tienen que ponerse de acuerdo. Lo que logramos en 2015, de juntar a las fuerzas de Madrid, hay que repetirlo, solo así se genera una ilusión", ha insistido el cofundador de Podemos.

"¿Queréis dejar a Errejón fuera?"

"Y esa negociación, ¿quién la va a llevar a cabo? ¿Pablo Iglesias, por Unidas Podemos, y Errejón, por Más Madrid? Teniendo en cuenta el buen recuerdo que tenéis de él...", ha sentenciado el conductor del peograma, dejando a su compañero algo sorprendido por su comentario. "Es una buena pregunta", reconocía Monedero. "Yo creo que nunca debe de ser por arriba, hay equipos para ello y tienen que ser los equipos los que discutan", agregaba el político.





"O sea, que queréis dejar a Errejón fuera de la negociación, o dejarle al margen", supuso Prat, quien se ha mostrado muy sorprendido con la reacción de Monedero. "¿Por qué dices eso?", ha querido saber Monedero. "Yo creo que en Madrid, quién realmente debe de hablar es Mónica García, que es la que se ha estado batiendo el cobre aquí, en Madrid", ha contestado. "Errejón se fue, ¡eh! Errejón se fue...", ha recordado el de Podemos ante las insinuaciones del presentador.

"Pues ya me has contestado", ha sentenciado el comunicador. "Como Errejón es el líder de esa formación política tendrá que tomar también sus decisiones", se ha justificado Monedero. "¿Y si, en un último giro de tuerca, el candidato es Iñigo Errejón?", ha querido saber Prat. "Ellos verán", ha respondido el colaborador. "En aras de la buena política a mí me gustaría que la gente que se bata el cobre sea gente que está batiéndose el cobre. Si todos llegamos a la conclusión de que no debemos ir separados a las elecciones busquemos las fórmulas para no ir separados", ha agregado el político, tras asegurar que eso "se solventa con primarias".