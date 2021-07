Joaquín Prat estalla por la noticia que le toca contar directo: "¡Por favor...!"

Joaquín Prat ha protagonizado este viernes un momento mientras presentaba 'Cuatro al día' en el que su cara ha sido un poema. El presentador, que suele regalar momentos memorables a la audiencia, ha tenido que dar una noticia a sus espectadores que no podía creerse, ha tardado unos segundos en arrancar y ha contado, como ha podido, la impactante noticia.

Hace tan solo un par de días, este miércoles, el presentador se colaba en el centro de la polémica por su frustración ante las nuevas medidas sanitarias planteadas por el Gobierno de Pedro Sánchez acerca del cuestionado certificado covid, mientras se mantenía un debate en la habitual tertulia del programa de Cuatro.

"Cada vez estamos más controlados, más cogidos, más fiscalizados. Cuidado con ese afán de tenernos permanentemente vigilados. No estoy de botellón todos los días, llevo 17 meses viniendo a trabajar religiosamente, he tenido la fortuna de no haberme contagiado, pero me empieza a revolver un poco ese control permanente del ciudadano", aseguraba el presentador mostrando su hartazgo ante la situación que estamos viviendo en nuestro país.





El episodio de este viernes está de nuevo vinculado con la situación sanitaria, en este caso con el proceso de vacunación. Esta semana ha salido a primera línea la vacunación de las embarazadas. Respecto a esto, la ministra de Sanidad mostraba su "preocupación" acerca de que las mujeres embarazadas puedan no estar acudiendo a la vacunación, y aseguraba que había que trabajar en la concienciación de este colectivo.

Además, el consejero de Salud de Andalucía, entre otros, hacía un llamamiento a las embarazadas para que acudan inmediatamente a vacunarse, puesto que hay un número importante de ellas que están ingresadas por haber contraído el virus. En Barcelona también se está dando esta situación, en concreto hay 9 embarazadas ingresadas en la UCI del hospital Vall d’Hebrón, noticia que ha tenido que contar Joaquín Prat en Cuatro y ante la cual no salía de su asombro.

Joaquín Prat no sale de su asombro ante la delicada situación

"Los protocolos de vacunación solo recomendaban suministrar la vacuna a las embarazadas que tuviesen embarazos de riesgo. Esto es lo que venimos diciendo a lo largo de muchísimos meses", decía el presentador, recalcando el largo periodo de tiempo que lleva en vigor dicha recomendación. "Tantos como siete u ocho, desde que empezase la vacunación", remarcaba el presentador.

"Hoy de repente, como hay muchas, lamentablemente, mujeres embarazadas con covid, algunas en la UCI, de repente leo, por primera vez, que los expertos recomiendan poner la primera dosis en el segundo trimestre y la segunda en el tercero", contaba sin poder evitar su cara de asombro y preocupación, captada por las cámaras del programa.

"Es la ceremonia del desconcierto, esto es así", decía y concluía sus palabras remarcando la difícil situación en la que se encuentran las embarazadas que están en el hospital en estos momentos, ya que su situación es especialmente delicada.

Las mujeres embarazadas ahora sí deben vacunarse y @PratSandberg reacciona: "Esto es la ceremonia del desconcierto" https://t.co/kMfJwWnnkp — Cuatro (@cuatro) July 30, 2021