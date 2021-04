Joaquín Prat estalla contra dos colaboradores de Cuatro en pleno directo: "Lo que le salga de los mismísimos"

Después de dos semanas bajo cuarentena preventiva al haber tenido un contacto directo con un positivo, Joaquín Prat ha vuelto a los platós de Mediaset, tanto como colaborador de 'El Programa de Ana Rosa' como presentador de 'Cuatro al día'. Este martes, el presentador volvió a ponerse al frente del espacio de Cuatro y terminó perdiendo los nervios contra dos colaboradoras del espacio: Cristina Fallarás y Esther Palomera.

Esta vez, tras informar de los acontecimientos más relevantes de la actualidad, haciendo hincapié en el mundo de la política y en el coronavirus, el programa abordó la subida de impuestos que planea el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ministerio de María Jesús Montero adelantó los cambios que tiene en mente en Sociedades, Patrimonio y Sucesiones en los próximos PGE con el objetivo de reducir la diferencia con Europa.

A raíz de esto, un tenso debate a acaparado el espacio presentado por Prat. Por un lado, Esther Palomera y Cristina Fallarás defendieran la idea de subir los impuestos a empresas y patrimonios más abultados, "como recomienda el Fondo Monetario Internacional que no está dirigido por ningún por ningún socialcomunista ni bolivariano".

"Sí, pero esto no es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de esto", cortó el conductor del espacio de Cuatro a sus compañeras, intentando asó poner punto y final a su discusión. No obstante, Palomera hizo caso omiso al presentador y continuó defendiendo la idea "de subir los impuestos a quienes más tienen para contribuir a la salida de la crisis".

"La comunidad internacional, en general, dice que se aplique un impuesto de solidaridad que se llame tasa Covid temporal para intentar de salir de la crisis. Esto no es un disparate", agregó la tertuliana. "Esa tasa covid es para multinacionales y multimillonarios", le reprochó Prat.

Intentando mantener el orden en el plató, el presentador volvió a cortar a las colaboradores para dar paso a la conexión en directo con Jesús de Haro, un propietario de una agencia de viajes. "Tú, obviamente, tienes un patrimonio enorme y no te van a afectar los impuestos, ¿verdad?", le preguntó el periodista muy irónico. "Me parece genial con la situación tan buena que tenemos", respondió el entrevistado manteniendo el sarcasmo en la conversación.

Joaquín Prat estalla

El invitado aseguró a Prat que su negocio se enfrenta a una situación crítica porque llevan "año y medio con cero facturación". Asimismo, de Haro reconoció que no se cree que no le toque pagar más impuestos. "También decían, hace un año cuando empezó la pandemia, que nadie se quedaría atrás. A día de hoy, nosotros hemos recibido cero ayuda", agregó, aparentemente ofendido por la situación.

"¿Realmente queréis que me crea que el año que viene no van a subir esos impuestos?", preguntó el entrevistado, una cuestión que provocó que las colaboradoras volviesen a acaparar el espacio con sus opiniones. Cansado de ellas por su actitud antes de la entrevista, Prat volvió a cabrearse al encontrarse con la misma situación.

Al comprobar que sus intervenciones no cesaban, el presentador volvió a regañar a las tertulianas para pedirles que dejasen de interrumpir y que fuesen "más respetuosas" con la intervención del invitado. A pesar de ello, las colaboradoras continuaban con su conversación,dificultando así la participación del invitado.

"Intentemos empatizar, venga a hablar de impuestos o venga a hablar de lo que le salga de los mismísimos huevos", estalló Prar al perder la paciencia, ya que ninguna le estaba haciendo caso ni respetaba el orden. "¡Hombre ya, por favor! Es muy bonito polemizar, pero vamos a tener un poco de respeto al testimonio de Jesús", insistía, mientras regañaba a sus compañeras. Tras perder la paciencia, las colaboradoras obedecieron a Prat le obedecieron y le dejaron continuar con su entrevista.