Joaquín Prat corta en seco a un colaborador por lo que dice de las mujeres: "Cuidado, no sigas por ahí"

Este jueves, Joaquín Prat ha vuelto a formar parte de la parrilla de Cuatro al frente de ‘Cuatro al día’. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, el programa dedicó parte del espacio a la última novedad que se ha incorporado y revolucionado la estación de Atocha en Madrid.

Tal y como ha informado Prat, la estación de Atocha de la Comunidad de Madrid acaba de inaugurar unos nuevos baños ‘premium’.Estos baños se han convertido en unas instalaciones de los que solo algunos puedes disfrutar, dado que entrar cuesta un euro. No obstante, para muchos ha sido una gran noticia, dado que “8 de cada 10 españoles prefiere no utilizar los baños públicos”, que son accesibles para todos, “por falta de higiene”.

Como consecuencia, el equipo del programa se ha desplazado hasta las instalaciones para comprobar en primera persona y mostrar a la audiencia cómo son estos nuevos baños. “Si tienen una urgencia, los pasajeros de Atocha, Chamartín y, próximamente, de Alicante o Zaragoza, deberán tener un euro a mano o la tarjeta de crédito porque es lo que cuesta entrar a estos baños de lujo”, comenzaba informando el reportero. “Espacioso, moderno, sonido relajante, tocador, pantalla táctil, dispensador de agua…”, describía.

“Hay que decir que los baños públicos siguen operativos”, apuntaba el presentador para, acto seguido, dar su opinión al respecto: “Yo voy a decir una barbaridad. Yo prefiero pagar un euro y cagar como en casa”. “Como en casa o mejor”, bromeaban los colaboradores entre risas. “Como en casa en ningún sitio”, agregaban. “La situación de los baños en España da para dos programas… Hay gente que, realmente, fallece dentro del baño”, comentaba un tertuliano.









"No, no. Cuidado. No sigas por ahí"



“No perdamos la perspectiva de las mujeres”, señalaba entonces Prat. “Es que las mujeres son igual de guarras…”, comenzaba diciendo Israel García-Juez hasta que fue cortado por el presentador. “No, no. Cuidado. No sigas por ahí”, le advertía el conductor del especio. “También son más limpias que los hombres”, reaccionaba el colaborador muy irónico, mientras Prat le interrumpía para impedir que siguiera hablando sobre el tema.

“Nosotros podemos hacerlo de pies, en el caso de que la urgencia sea miccionar”, puntualizaba Prat. “Y ellas también, poniendo el culete en pompa, claro”, insistía el tertuliano. “Es que para que…”, se lamentaba el presentador, arrepintiéndose de haber dado pie a este tema de debate por la reacción de su compañero. “Lo de un baño sucio lo sufrís más que los hombres”, preguntaba Prat a Esther. “Sin duda, pero no estoy preparada para esta debate y menos con las cosas que está diciendo Israel. No sé como decirte”, reaccionaba ella.

“Tu cuando entras en el baño lo encuentra inmaculado ¿No? Porque no hay señoras que no hacen las cosas en condiciones. En el baño de señoras, me refiero”, quiso saber García-Juez. “Me llegan los ojos a la nuca”, contestaba la colaboradora sin dar crédito ante las palabras de su compañero. Ante esta situación, Prat decidió cortar el debate por lo sano y pasar a tratar el siguiente tema.