Joaquín Padilla revela cómo le tratan diferente por la calle desde 'La Ruleta': "Un señor me lo ha dicho"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Es por este motivo por el que el programa de Antena 3 se ha convertido en lo más visto de la sobremesa, además de ser el concurso más longevo de la cadena. Esto se puede ver reflejado en sus datos de audiencia, dado que suele anotar en torno a un 20% de cuota de pantalla cada día, por lo que no consigue ser superado por su competencia directa, Sonsoles Ónega con ‘Ya es mediodía’ desde Telecinco. Los protagonistas del formato ya han vivido el éxito del programa en primera persona y así lo ha contado Padilla.









"Qué bonito alegrar la vida a la gente…"

"Hoy me ha parado un señor por la calle y me ha dicho que con todos los acontecimientos terribles que están pasando en el mundo, ver la ruleta era lo único que le animaba. Qué bonito alegrar la vida a la gente… A veces uno no es consciente. La compañía que hacemos. Me ha alegrado el día! Besazo para todos los que nos acompañáis cada día. (ayer otra vez líderes por encima del 20 de share!!!!)", comentaba el músico a través de su cuenta oficial de Instagram, señalando una vez más los grandes datos de audiencia del concurso.

De esta manera, el colaborador del programa de Antena 3 ha señalado la importancia de formatos de entretenimiento como 'La ruleta de la suerte' en momentos tan difíciles como los de ahora. Durante la pandemia, los concursos se han convertido en la compañía de muchos, incluso, sus datos se han visto potenciados por todas las personas que siguen estos espacios desde los hospitales. Es por esto por lo que estos programas permiten a los espectadores darse un respiro cuando el día a día se complica.

Este mensaje es el que le ha trasladado un espectador al músico del espacio de Atresmedia. Mientras Padilla caminaba por la calle, un fiel espectador le paró por la calle para decirle que, durante el complicado momento que se está viviendo como consecuencia de la pandemia por coronavirus, ha sido el concurso en el que trabaja lo único que le ha animado.