Jesús Cintora corta y corrige a Rocío Monasterio por cómo se refiere a Pedro Sánchez: "¿Democracia?"

El pasado miércoles, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, revolucionó los medios de comunicación al convocar elecciones anticipadas. Las mencionadas elecciones se celebrarán a principios de mayo. Tal y como ha explicado Díaz Ayuso, se decantó por esta decisión para evitar la posibilidad de que el PSOE presentara una moción de censura. Sin embargo, a esto se le sumó las mociones de censura de Murcia, Castilla y León.

Como consecuencia, también este jueves, todos los espacios matinales han dedicado gran parte de su contenido a esta noticia. Entre ellos, ha destacado 'Las cosas claras', espacio que ha dedicado gran parte de su programa a analizar el panorama político. Como consecuencia, el programa presentado por Jesús Cintora ha realizado conexiones en directo con varias figuras políticas: Luis Tudanca (PSOE de Castilla y León) o Rocío Monasterio (Vox).

Pero el tenso momento no ha llegado hasta que el conductor del espacio de TVE ha realizado la entrevista a Monasterio. Esto se debe a que la política ha utilizado un término para expresarse que no ha gustado al presentador, quien no ha dudado en corregirla en directo.

Tal y como ha explicado la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, cree que las elecciones anticipadas proclamadas por Ayuso son indispensable para “frenar el asalto de la izquierda y Sánchez”, con la ayuda de la “traición de Ciudadanos”: “No queremos que Sánchez asalte la comunidad de Madrid ni queremos que la izquierda asalte porque son enemigos de la libertad, restringen derechos y no saben sacar adelante a la ciudadanía”, agregaba Monasterio.

"¿No es todo democracia?"

Ha sido la palabra “asalto” la que ha hecho estallar al conductor del espacio de La 1. “Si la derecha va a votar es libertad, dice usted. Hay que dejarles votar en libertad. Pero si lo hace la izquierda, se pone de acuerdo en el Parlamento, dice usted que es 'asaltar' ¿No son todos procesos democráticos?”, corregía Cintora a la entrevistada.

“Nosotros creemos que siempre votar es un derecho de todos y que defendemos. Lo que no puede defenderse es la ilegalidad de dos mociones de censura que se han presentador en Madrid, a posteriori de que la presidenta Díaz Ayuso declarara y anunciara la convocatoria de elecciones”, le contestaba Monasterio al presentador. “Ponerse de acuerdo con los partidos y votar ¿No es todo democracia?”, insistía Cintora.

“Y ahora, la izquierda, que ha llegado tarde en la presentación de esas mociones de censura, intenta reventar ese decreto e ir a los Tribunales para arrebatar al pueblo madrileño el derecho que tenemos a votar y expresar nuestra voluntad en las urnas, para tener un Gobierno que nos saque de la situación en la que estamos. Y, desde luego, para garantizar, que Sánchez no entre en la Comunidad de Madrid”, ha concluido Monasterio con una sonrisa en la cara.