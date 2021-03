El detalle de la entrevista de Gabilondo en 'Las cosas claras' que ha provocado las risas: "Perturbador"

Este miércoles, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha revolucionado los medios de comunicación al convocar elecciones anticipadas. Las mencionadas elecciones se celebrarán a principios de mayo. Tal y como ha explicado Díaz Ayuso, se ha decantado por esta decisión para evitar la posibilidad de que el PSOE presentara una moción de censura.

Como consecuencia, todos los espacios matinales se han visto obligados a cambiar su escaleta para dar atención a esta noticia. Entre ellos, ha destacado 'Las cosas claras', espacio que ha dedicado gran parte de su contenido a la decisión de la presidenta. A raíz de esto, el programa de TVE ha realizado una conexión en directo con Ángel Gabilondo, portavoz del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, para analizar la situación.

Su intervención en el programa de La 1 ha revolucionado las redes sociales. Esto se debe a que los tuiteros se han percatado de un pequeño detalle que se ha convertido en el centro de las bromas y los memes no han tardado en salir. Inconscientemente, el texto de una promoción de la cadena se ha convertido en un chiste para muchos.

En la esquina superior de la derecha la cadena suele colocar el título de algunos espacios que se emitirán ese mismo día, señalando también la fecha y la hora. Durante la entrevista con Gabilondo podía leerse sobre su cabeza la promoción de 'Estoy vivo', ficción protagonizada por Javier Gutiérrez que se estrena esta noche en La 1.

�� Ángel Gabilondo (@equipoGabilondo) líder del PSOE en Madrid:



�� "No me parece responsable que convoque elecciones, pero que sepa que nosotros buscaremos otras mayorías".



�� #Lascosasclaras78

��https://t.co/Jd3S1QqOEXpic.twitter.com/Hl5GXyaOcB — Las Cosas Claras (@cosasclarastve) March 10, 2021

Lo que ha provocado las risas ha sido que el letrero se ha posicionado justo en la frente del político, coincidiendo con su reaparición en la escena política, después de que muchos hayan criticado su perfil bajo como oposición a Ayuso. Ha sido la convocatoria de elecciones y la moción de censura presentada por el PSOE, con él como candidato, lo le ha vuelto a dar protagonismo en los medios.

Las reacciones

Antes de esto, muchos especulaban sobre la desaparición de Gabilondo en las tertulias televisivas, incluso decían que el Partido Socialista podía estar pensando en presentar a otro candidato para las siguientes elecciones. No obstante, este miércoles, las dudas de todos ellos han desaparecido.

Al percatarse del detalle, muchos espectadores se han pronunciado al respecto. En primer lugar, ha sido el tuitero Manuel Bartual quien ha dado pie al chiste, enfocando la promoción de la serie de TVE. A raíz de esto, las reacciones no han dejado de hacerse públicas en Twitter. "Estoy llorando de la risa", "No puede ser verdad", "Qué buena campaña de marketing se están montando los de estoy vivo!", decían algunos.

"Si esto del programa de Jesús Cintora no es una genialidad, yo no sé", comentaban otros. "Durante toda la entrevista no deja de mirar hacia el rótulo de 'Estoy vivo' es súper perturbador", reconocían. "Es casualidad, o el letrero de Estoy Vivo es una reivindicación de Ángel Gabilondo, al que se le daba por desaparecido o hibernando", señalaban otros.



Habla Gabilondo y le plantan encima “ESTOY VIVO”. Definitivamente son unos cachondos los que rotulan en @rtvepic.twitter.com/rgdeKAuf7Z — Nacho Otero (@NachooteroUMA) March 10, 2021

Que buena campaña de marketing se están montando los de estoy vivo vedla!!!! https://t.co/ksgQWELDL6 — �� ariana �� (@arianapond) March 10, 2021

Durante toda la entrevista no deja de mirar hacia el rótulo de "Estoy vivo" es súper perturbador. https://t.co/B3iSqgAHO0 — Angel (@Rezakhan20) March 10, 2021

