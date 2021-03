Jesús Cintora enmudece a Pablo Iglesias y pone en duda su candidatura: "¿Ganar las elecciones de Madrid?"

El pasado viernes, Pablo Iglesias visitó el plató de 'Las cosas claras' para ser entrevistado por Jesús Cintora. Su visita se debe a la última decisión que tomó el de Podemos y que revolucionó el panorama político. Iglesias decidió abandonar el Gobierno, en el que ocupa la de Vicepresidencia Segunda, para ser candidato Unidas Podemos en las elecciones de la Comunidad de Madrid, convocadas por Isabel Díaz Ayuso, para construir una "candidatura fuerte y con carácter" para impedir que la "ultraderecha" gobierne.

En primer lugar, nada más comenzar la entrevista, el conductor del espacio de TVE quiso saber el motivo que llevó el político a tomar esta importante decisión: "¿Está cansado, está pensando en irse poco a poco o quiere hacer otra etapa que cree que va a ser mejor para su partido?".

"Creo que en política uno tiene que saber cuál es su posición más útil. Creo que estamos demostrando que sabemos trabajar en equipo. Hacía falta tomarse muy en serio lo que está pasando en Madrid porque sería terrible que gobernaran Ayuso y la ultraderecha", contestaba el entrevistado, dejando claro que su único objetivo es evitar que Vox se haga con la victoria.

"Me parece que los cargos tienen que ser para cambiar las cosas y para servir a la gente y si donde más útil es en Madrid, es un honor... Lo que toca es sacar a Ayuso y la ultraderecha y hacer un Gobierno decente", aclaraba tras asegurar que es "madrileño" y "antifascista".

�� @Pabloiglesias sobre la reforma de la ley de vivienda:



"Pienso que Pedro Sánchez no va a traicionar un acuerdo firmado en público. No se puede permitir mentir a la cara a sus votantes".



�� #Lascosasclaras85

��https://t.co/Jd3S1QqOEXpic.twitter.com/CXszxbzGWb — Las Cosas Claras (@cosasclarastve) March 19, 2021

Ante la seguridad con la que Iglesias hablaba de su decisión, Cintora le cuestionó si seguirá en la Asamblea de Madrid a pesar de que las encuestas no están siendo favorables para su partido: "Ella, viendo las encuestas, tiene una muy buena posición de salida y ustedes muy mala posición de salida. ¿Asume que es complicado el reto y que puede quedarse fuera o ser un diputado raso en Madrid?".

"Yo salgo a ganar, pero yo voy a estar donde mis compañeros crean que soy más útil y no se me caen los anillos; pero yo salgo a ganar", insistía Iglesias tras asegurar que las encuestas pueden cambiar y que, desde que asumió el cambio, han pasado a estar de la sexta a la tercera posición.

"Es muy osado"

Acto seguido, el presentador preguntó al invitado si Unidas Podemos se planteaba romper su coalición con el PSOE si no salía adelante la reforma de los alquileres. "No se va a romper porque tenemos un acuerdo firmado delante de todos los ciudadanos. Y el PSOE no se puede permitir sacar adelante una ley de vivienda favorable a las patronales inmobiliarias con el PP porque eso nos daría el Gobierno en las próximas elecciones; porque la gente no es idiota y no se deja engañar", afirmaba Iglesias.

"Decía usted si vamos a elecciones gobernaríamos este país, pero es muy osado pensar que usted va a Gobernar el país tal y como están las encuestas", repetía Cintora, dejando claro al entrevistado que la posibilidad de que salgan victoriosos es muy improbable. "¿Usted aceptaría un gobierno que apoyase Ciudadanos?", le preguntaba el presentador a Iglesias.

"Ciudadanos no va a entrar, nosotros podemos ganar las elecciones y gobernar"



"Ciudadanos no va a entrar, nosotros podemos ganar las elecciones y gobernar"



"El campo de la derecha es ultraderecha y ultra ultra derecha"



�� #Lascosasclaras85

��https://t.co/Jd3S1QqOEXpic.twitter.com/yGXxVBQI2D — Las Cosas Claras (@cosasclarastve) March 19, 2021

"No se a va a dar porque se van a quedar fuera", respondía el político muy firme. "¿Y usted va a entrar?", le interrumpió Cintora para insistir sobre el tema. "Creo que podemos ganar esas elecciones y gobernar", sentenciaba el líder de Unidas Podemos. "¿Ganar las elecciones de Madrid?", le volvía a preguntar Cintora, pero, esta vez, con una sonrisa irónica, lo que enmudeció a Iglesias.

Tras poner en duda su candidatura en varias ocasiones, Cintora dejó explicarse a Iglesias. El entrevistado declaró que cree que es posible salir victoriosos porque la izquierda no quiere que Vox gobierne con Díaz Ayuso. "Las encuestas os ponen en último lugar…", le recordaba otra vez el presentador. "Bueno… En algunas somos los terceros después de haber sido sextos. Además, quedan dos meses", se defendía Iglesias.