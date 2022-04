Jesulín de Ubrique, roto tras una angustiosa apnea, preocupa a Roberto Leal y sus compañeros de 'El Desafío'

'El Desafío' ha emitido este viernes un nuevo programa y la prueba de la apnea ha vuelto a ser la protagonista. En esta ocasión, ha sido Jesulín de Ubrique el que se ha enfrentado al reto más complicado del espacio presentado por Roberto Leal, que regala momentos de gran tensión y emoción semana a semana.





Al comienzo del programa, el nombre del diestro era una de las grandes sorpresa de esta segunda temporada, ya que suponía su regreso a la televisión tras años alejado de la pequeña pantalla. Jesulín, que espera su tercer hijo junto a María José Campanario, está demostrando su valía y dando lo máximo en cada una de las pruebas que afronta.

Además, al comienzo de la temporada, tenía una conversación con Roberto Leal de lo más sincera. El presentador le preguntaba quién le había "metido en este lío", a lo que Jesulín explicaba, sin tapujos, su motivación para volver al medio de comunicación. Han sido las ganas de superación y su pasión por los retos lo que han llevado al torero a aceptar formar parte de 'El Desafío'. "Soy una persona que me gusta el desafío y las emociones fuertes. Ahora, he llegado aquí y he empezado a ver pruebas. No sé hasta dónde llegaré ni cómo, pero es bonito empezar. Lo que no sé es cómo terminaré", confesaba desde el plató de Antena 3.

Jesulín de Ubrique rompe a llorar tras superar los 3 minutos en la apnea

Este viernes ha sido el gran protagonista de la edición, al afrontar la complicada apena, un deporte extremo que tiene como base la suspensión voluntaria de la respiración dentro del agua. Para el reto, el diestro se ha entrenado con el coach de 'El Desafío' experto en este reto, con quien los concursantes establecen una gran conexión al estar debajo del agua. Además, es el encargado de guiarles durante la prueba y de asegurarse de que su salud no corre peligro, ya que es una prueba de gran riesgo.









Jesulín ha logrado hacer un tiempo de 3 minutos y 8 segundos, pero tanto Roberto Leal como sus compañeros, el jurado y el público, lo han pasado realmente mal durante el reto, puesto que la cara del torero reflejaba su sufrimiento. Al terminar, ha recibido una gran ovación, junto a la felicitación de Leal.

"Luchando y superándose a sí mismo", apuntaba el presentador, elogiando el trabajo de Jesulín. Al salir del agua y tras lograr recomponerse, el diestro aseguraba que el tiempo "era lo que podía pelear". "Lo he dicho en los previos, llegar a 3 minutos me costaba. He intentado evadirme, concentrarme, luchar, pelear y hasta donde he podido", han sido sus emotivas palabras que han estado acompañadas, de nuevo, por el cálido aplauso de todos los presentes en el plató de Antena 3.