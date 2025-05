‘Dios nos quiere’: el primer libro en español sobre la figura de León XIV que desvela el motivo por el que los cardenales le eligieron Papa

Publicado el 27 may 2025, 17:51 - Actualizado 27 may 2025, 18:12

Mucho se ha dicho y escrito sobre Robert Prevost desde que el pasado 8 de mayo fue elegido Papa por los cardenales en el cónclave. El primer Pontífice americano, agustino, misionero... ¿Pero realmente conocemos a León XIV? ¿Cuál es su historia, su vida y pensamiento?

Son muchas las preguntas, y a todas ellas ha respondido el escritor y periodista Jesús Colina, que ha publicado el primer libro sobre Prevost en español, 'Dios nos quiere'.

En 'Mediodía COPE', Colina ha recordado que en uno de sus artículos se refería a Prevost como “papable”, una vez que el Papa Francisco le nombró en enero de 2023 prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. “Francisco le llamó de Chiclayo para darle una misión delicada, que era asesorarle en la selección de los obispos y acompañar a los obispos en dificultades”.

El motivo por el que Robert Prevost fue elegido Papa pese a no estar en las quinielas

En este contexto, Jesús Colina decidió indagar en cómo era visto el futuro Pontífice en Roma: “La gente me decía que era muy sencillo, que no está dando declaraciones ni entrevistas, y ese fue uno de los motivos por el que los periodistas no le teníamos entre los primeros de la lista, y el motivo por el que los cardenales pensaron en él”, ha asegurado el autor de 'Dios nos quiere'.

Y es que en las congregaciones generales previas al cónclave, los cardenales llegaron a la conclusión de que la misión más importante del próximo Sucesor de Pedro debía ser “salvaguardar la unidad de la Iglesia, en peligro por tanta polarización, incluso con peligro de cisma”, ha recalcado Jesús Colina.

De ahí que el Colegio Cardenalicio pensara en la figura de Prevost como la más idónea para llevar a cabo esta tarea, por su talante “sencillo y humilde”. “Les dio tanta confianza y garantía hasta el punto de que a la cuarta votación ya teníamos Papa, lo cual fue inesperado para los expertos”, ha subrayado el periodista.

Lo que preocupaba a Jesús colina tras la elección de León XIV

Cuestionado por cómo puede influir en su Pontificado su condición de americano y perteneciente a los agustinos, Colina ha recalcado que para entender a Robert Prevost “basta con comprender a su padre espiritual, que es Agustín de Hipona”.

Además, Colina ha confesado que sintió miedo cuando vio por primera vez a León XIV salir al balcón de la Basílica de San Pedro tras su elección, ya que fue consciente de que debía publicar su libro sobre Prevost en un plazo de cuatro días.

“Me temblaban las piernas, la biografía la tengo bajo control, es una biografía fantástica con una carrera académica impresionante, misionero... Pero era un obispo que no ha escrito un libro y eso para mi era un problema, cómo hago para transmitir su alma, qué lleva en su corazón, cuáles son los temas importantes para él... Pero por la mañana al día siguiente me iluminé y pensé que para comprender a León XIV basta con comprender a San Agustín”, ha explicado en 'Mediodía COPE'.