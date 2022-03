Sale a la luz el motivo por el que Tamara Falcó dejará de ser jurado en 'El Desafío' de Antena 3

Tamara Falcó, miembro del jurado de la primera edición del programa de Antena 3 'El Desafío', ha informado en el comienzo de su segunda temporada del motivo por el que ha decidido no seguir junto a Juan del Val y Santiago Segura en el programa producido por Pablo Motos y Jorge Salvador.

'El Desafío' vuelve a la parrilla de Antena 3, este viernes 11 de marzo, con una edición llena de "tensión" y "lágrimas". El formato de "creación propia" comienza acaparando la atención por su llamativo casting, dado que serán Jesulín de Ubrique, Omar Montes, Norma Duval, María Pombo, Lorena Castell, Raquel Sánchez Silva, Juan Betancourt y El Monaguillo, quienes se pondrán a prueba con los restos más complicado en el espacio presentador por Roberto Leal.

"Esta segunda temporada creemos que será un gran éxito porque tiene todos los elementos de un gran espectáculo, un gran plató, un gran casting, un jurado ya experimentado y, según los concursantes, un poquito duro. Y uno de los mejores presentadores del momento: Roberto Leal", ha comenzado diciendo Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento del grupo, durante la presentación. Asimismo, han destacado que es una edición con "mucha rivalidad", pero de la "sana", al igual que habrá "más humor" y "retos más espectaculares y novedosos".

Durante la presentación del programa, ya se avisó que Tamara Falcó estaría presente en la la gala inaugural, pero no durante el desarrollo de la decisión. Como recambio, ocupará su lugar Pilar Rubio, gran conocedora de este tipo de retos gracias a la sección que tenía en 'El Hormiguero' antes de marcharse a vivir a París.

?? @Tamara_Falco_ no podrá acompañarnos el resto de la temporada. ¡Te echaremos de menos! #ElDesafíoEstrenopic.twitter.com/0gEgik9dzY — El Desafío (@eldesafioA3) March 11, 2022





Las explicaciones de Tamara Falcó en 'El Desafío'

Por ello, todos los seguidores del programa estaban deseando escuchar a Tamara Falcó para saber más detalles sobre los motivos que están detrás de que se aparte de la pequeña pantalla. En este sentido, la hija de Isabel Preysler ha explicado por qué ha tomado esta decisión: "Os quiero pedir perdón a todos porque sí que es verdad que había dicho que sí a este segundo Desafío y estoy estudiando para ser chef. El curso intermedio es mucho más complicado de lo que me había imaginado y no soy capaz de compaginarlo todo. Así que sintiéndolo muchísimo esta temporada no voy a poder estar".

Una vez que los aplausos han comenzado a sonar en el plató, la también colaboradora de 'El Hormiguero' ha subrayado que "ha sido muy complicado tomar la decisión".

Rápidamente, otro de los integrantes del jurado, Santiago Segura, ha querido poner un pequeño detalle al momento con un pequeño homenaje: "Si Tamara se va de este concurso a mí se me rompe el corazón. No quiero que te vayas".

"Tú sabes que compartimos muchas horas juntos y te tengo mucho aprecio. Te voy a echar mucho de menos, el programa te va a echar mucho de menos. Pero también te voy a decir una cosa: nos cambias por una lubina a la sal", ha señalado Juan del Val con un toque de humor.