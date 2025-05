El detalle por el que la Inteligencia Artificial podría reemplazar a los traductores profesionales: "Tarde o temprano va a llegar"

Madrid - Publicado el 27 may 2025, 18:16 - Actualizado 27 may 2025, 18:17

La tecnología está cada vez más presente en nuestras vidas. De hecho, si retrocedemos un poco en el tiempo, jamás hubiéramos imaginado situaciones que ya tenemos normalizadas. Tales como tener prácticamente todo en nuestros teléfonos móviles: desde controlar la calefacción de casa con el móvil o que un reloj nos esté recordando cuándo debemos levantarnos para cumplir una rutina de pasos hasta como está nuestra frecuencia cardíaca.

Todos estamos acostumbrados, pero sobre todo llama la atención un aspecto que ya hemos normalizado y adaptado a nuestra vida el uso de la tecnología, y es que todo esto avanza a un ritmo que totalmente incontrolable e imparable para absolutamente todas las personas.

Si pasamos a hablar únicamente de la Inteligencia Artificial (IA) se trata de una tecnología que cada día, cada hora y en cualquier momento está en constante cambio, por lo que todas las personas estamos constantemente obligados a enfrentarnos a los nuevos avances y desarrollos que están llegando en prácticamente todos los campos.

Y aunque parezca mentira, esto es lo que ya está ocurriendo, por ejemplo, en el mundo de la traducción. La IA las hace automáticamente. Existen aplicaciones -como es el caso de 'Google Meet'- que se instalan en los teléfonos móviles como traductor predeterminado. Así que llegados a este punto solo hay dos opciones. Reinventarse o morir.

POSIBLES ESCENARIOS DE CARA AL FUTURO

José Ángel Cuadrado, coordinador Digital de Ábside Media y presentador de 'Lo que Viene' en la emisora de COPE, un programa de ciencia, tecnología e innovación, ha pasado por los micrófonos de Mediodía para comentar los últimos avances en todo este asunto.

TE PODRÍA INTERESAR Así es 'Wanguiri': el novedoso método con el que pueden estafarte en menos de un minuto

"Esta innovación fue presentada la semana pasada por Google para demostrar que no se han quedado atrás de OpenAI y es increíble. Se trata de un traductor simultáneo entrenado para traducir palabras, entender el contexto, la entonación e incluso los giros del idioma", ha explicado detalladamente.

"Cuenta con una estructura en la nube instantánea, lo que ya es muy significativo, pero para poder utilizarlo hay que tener en cuenta que es necesario que los dos usuarios que están hablando estén registrados en una herramienta que cuesta nada más y nada menos que 250 euros al mes", ha continuado diciendo Cuadrado. Sin embargo, el experto no cree que vaya a "tardar en expandirse" debido a su enorme "utilidad".

retos y consecuencias

Eso sí, dado el precio ya vemos que está dirigido a un público "muy especializado". No obstante, hay algunos acentos y la traducción de algunas palabras que todavía están mejorando porque no las reconoce a la perfección, según ha dicho el presentador de 'Lo que Viene'.

Lo realmente interesante en todo esto es la aplicación de esta herramienta. "¿Qué va a pasar cuando este sistema se pueda integrar en unas gafas inteligentes que alguien lleve puestas mientras está en cualquier lugar del mundo mientras hace un viaje de negocios?", ha reflexionado el experto en tecnología. En ese momento se abrirá un escenario todavía difícil de imaginar, pero que tarde o temprano van a llegar.

Todo esto, va a afectar sin lugar a dudas al sector de los traductores. Y para conocer qué opinan los propios profesionales que se dedican a la interpretación, Jorge Bustos y Pilar Cisneros han charlado con Andrew Steel, traductor y miembro de la Asociación Española de Traductores, Correctores e intérpretes, quien ha comenzado diciendo que: "Para el uso profesional no lo veo. Es muy poco maduro. No podemos confiar en esta máquina porque puede tener errores y luego no hay nadie que asuma la responsabilidad".

Alamy Stock Photo Una profesora de inglés enseñando gramática a sus alumnos

¿Cómo se sienten los profesionales? "No es una amenaza inmediata", ha comentado el traductor. Además, para explicarlo ha querido poner un ejemplo muy claro. "Llevan avisándonos 10 años de que iban a llegar los coches autónomos. Sin embargo, ahora resulta que lo tiene muy poca gente (...). Con la tecnología siempre se vende mucho potencial, pero la realidad va muy por detrás", ha afirmado para zanjar el tema".