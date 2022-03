Pilar Rubio se rompe en su estreno en 'El Desafío' tras el reto de Raquel Sánchez Silva: "Poder de sacrificio"

Este viernes, Antena 3 ha emitido el segundo programa de la nueva temporada de 'El Desafío', el espacio presentado por Roberto Leal en el que ocho famosos se enfrentan a duros retos semana a semana. La nueva temporada cuenta con "un gran espectáculo, un gran plató, un gran casting, un jurado ya experimentado y, según los concursantes, un poquito duro. Y uno de los mejores presentadores del momento: Roberto Leal", como apuntaba la directora de entretenimiento de Atresmedia, Carmen Ferreiro, en la presentación del programa hace escasos días.





En esta ocasión, el invitado del programa ha sido Mario Vaquerizo, mientras que María Pombo ha afrontado el reto de la apnea, que ha acabado disculpándose por hacer un tiempo de 52 segundos. Jesulín de Ubrique ha hecho frente a uno de sus mayores miedos en las sillas de vértigo, con las que ha logrado proclamarse ganador de este segundo programa.

Por su parte, El Monaguillo ha tenido que buscar el equilibrio en un reto sobre cuatro ruedas, en el que ha sufrido. Omar Montes ha tenido que enfrentarse a la puntería, con unos entrenamientos complicados pero solventando bien el reto ante el jurado. La nota musical ha venido de la mano de Norma Duval y Lorena Castell, que han formado parte de un reto basado en Eurovisión.

Raquel Sánchez Silva provoca las lágrimas de Pilar Rubio en 'El Desafío'

Raquel Sánchez Silva, que la pasada semana fue la primera en enfrentarse a la Apnea, superando la prueba con nota. La presentadora lograba un tiempo superior a los tres minutos y medio, llegando a emocionar al coach de la prueba y convirtiéndose en la ganadora de la noche. En este segundo programa, también ha sido una de las protagonistas en un reto de coordinación y ritmo que ha afrontado como una "oportunidad".





La presentadora se ha convertido en una integrante más del grupo Mayumana y ha hecho llorar a Pilar Rubio, en su estreno en 'El Desafío'. La colaboradora de 'El Hormiguero' llega al programa de la noche de los viernes para sustituir a Tamara Falcó, que no puede continuar ejerciendo su labor de jurado y en su primer programa, no ha podido contener la emoción.

Ante la atenta mirada de sus compañeros, Pilar lograba valorar el reto de Raquel Sánchez Silva, tras unos segundos de verdadera emoción. "Creo que de una forma indirecta me ha dicho y me ha transmitido lo que se sufre y lo que se disfruta haciendo reto, está marcando el poder de sacrificio que hay que tener. He visto una diosa, con que empaque, con que fuerza y seguridad ha empezado, creo que es maravilloso", apuntaba Rubio, sin poder contener las lágrimas.