Javier Ruiz enmudece el plató de Ana Rosa con su alegato contra el Gobierno: "Hipócrita y falso"

Desde el jueves pasado, la borrasca Filomena se ha convertido en la gran protagonista de los últimos días, acaparando todos los debates de televisión y los temas de conversación entre los ciudadanos. Esto se debe a que la fuerte nevada ha colapsado las carreteras y las calles, además de provocar la caída de árboles, interponiéndose así en la rutina diaria de los habitantes.

Es por esto por lo que, este miércoles, las consecuencias del fuerte temporal ha acaparado el debate de ‘El Programa de Ana Rosa’. A raíz de esto, Javier Ruiz, ha mostrado una gráfica en la que se veía la evolución histórica de las nevadas en España y cómo esta complicada situación perjudica a los ciudadanos, sumando a esto la elevada factura de la luz.

Ante esto, al igual que sucedió en el programa de ayer, Ana Rosa Quintana se ha mostrado muy indignada y no ha dudado en volver a pronunciarse respecto a las cifras económicas, ya que se ha quedado atónita al analizar los datos que ha puesto su colaborador sobre la mesa. "Para mí, el tema de la luz es una de las cosas más chocantes...", ha comenzado diciendo.

"Es de las cosas más chocantes porque se está produciendo con un Gobierno donde está Podemos y con un PSOE que montó un espectáculo, con toda la razón, cuando el PP subió un 8% que perjudicaba a las clases medias... Pero, ¿y ahora qué?", ha continuado Quintana, muy alterada.

De manera inmediata, Ruiz ha manifestado su opinión y no ha dudado en dar la razón a la presentadora, además de arremeter conta la gestión del Gobierno por la subida de la luz en plena ola de frío: "Es absolutamente escandaloso e hipócrita".

"Es escandaloso porque se está subiendo la luz como en tiempos de Mariano Rajoy. Se exigió una actuación entonces y ahora ya no se hace... Es hipócrita porque se dijo que aquello era un fracaso del Gobierno. Entonces, ¿esto qué es?", ha argumentado el periodista, mostrándose muy ofendido con la actuación de Pedro Sánchez.

"Lo peor de todo es que el argumento que se ha dado es falsario. Eso de que Bruselas no te deja bajar el IVA de la luz es absolutamente falso", ha continuado diciendo. "Bruselas nos ha llamado la atención porque tenemos mucho IVA reducido, pero no ha dicho 'oye, no me toque usted la luz’", ha aclarado, relatando las palabras exactas de Bruselas y desmantelando la “excusa” del Gobierno.

La opinión de Ana Rosa

La fuerte subida en la factura de la luz que se ha producido en las últimas jornadas, en torno al 27%, ha revolucionado el plató de Telecinco. Tal y cómo se ha recordado esta mañana, la conductora del espacio se encuentra muy cabreada por ello, lo que también manifestó en el programa de ayer.

"El Gobierno mantiene silencio, pero cuando estaban en la oposición hablaban de 'palo a las familias'", comenzó reprochando Quintana. "No escupas para arriba que luego te cae. La nevada de 2018 era culpa del Gobierno, la subida de la luz era culpa del Gobierno. El problema no es que ocurra, que puede ocurrir, pero que nos den una explicación. Pero de los que han hecho esas declaraciones no dimite nadie, ¡ahora están callados!", exclamó.