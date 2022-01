Javier Ruiz desvela las condiciones para fichar por TVE y habla claro de su despido del Programa de Ana Rosa

El periodista Javier Ruiz está de estreno con el programa 'Las Claves del Siglo XXI' que veía la luz este viernes en Televisión Española (TVE), emitido en horario de prime time y en el que realiza un análisis de la actualidad de la mano de expertos. Pero, ahora que el programa finalmente se ha estrenado, el periodista ha querido repasar cómo fue la llamada del presidente del ente público para convencerle de liderar el proyecto, así como ha querido recordar su salida como tertuliano del 'Programa de Ana Rosa'.

Y es que es la primera vez que el periodista habla directamente de su salida del programa de Mediaset, tras no haber negado los rumores pero si haber declinado arrojar luz sobre el misterio de su despido.





Javier Ruiz, fichaje en TVE y despido de 'AR'



“Te cuento las intimidades y espero que a él no le moleste que te lo cuente”, comenzaba la entrevista de este viernes Ruiz a El Español. “A mí me llamó el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, y me dijo que me quería conocer. Esto fue poco después de que me despidiera Ana Rosa, justo cuando uno no encaja bien algo así y piensa que es una decisión injusta”, confesaba el ex tertuliano sobre su salida de 'El Programa de Ana Rosa'.









Sobre la negociación con Ternero para presentar el nuevo programa de TVE y las condiciones, Ruiz asegura que hubo sintonía: “Yo en esto soy más transgresor y atrevido, pero es una cadena que tiene que cuidar ciertos aspectos. No obstante, lo hemos ido pactando. Tornero me ha parecido un tipo extraordinario, con las ideas claras. Y ha dado la casualidad que tiene unas ideas parecidas a las mías: la información es importante, no vamos a dar pábulo a determinados personajos, vamos a intentar poner orden y nivel en el periodismo porque lo estamos tirando por el suelo”, desvela Ruiz en la entrevista.





Los posibles motivos del despido



El pasado julio se conoció la salida de Ruiz, pero en ese momento ni el programa ni el tertuliano se decidieron a dar explicaciones al respecto. No obstante, no fueron pocas las figuras políticas, mediáticas e incluso numerosos usuarios que apuntaban a la misma dirección.

"Era cuestión de tiempo que se cargara a Javier Ruiz. Ana Rosa no soporta que nadie haga periodismo contra Ayuso y la extrema derecha en su programa. Hay mucho dinero en juego con las productoras", decía Antonio Maestre, quien también fue despedido del programa de las mañanas de Telecinco. "En resumen, Ana Rosa Quintana ha despedido a Javier Ruiz por lo mismo que a Antonio Maestre. Por hacer periodismo" o "Por decir verdades cómo estas te echan de tu puesto de trabajo, gracias Javier Ruiz por defender nuestros derechos", decían algunos usuarios de Twitter. Incluso Pablo Echenique se ha pronunciado al respecto: "El despido por motivos políticos de periodistas como Antonio Maestre o Javier Ruiz es infame. Que la televisión PÚBLICA haga lo mismo con Jesús Cintora es doblemente infame porque RTVE la pagas tú. Y sí, es por motivos políticos. Porque su audiencia no para de crecer".









No obstante, y en el pasado mes de julio, el propio periodista se negó a hacer declaraciones cuando le preguntaron por este asunto: “Aunque se ha mostrado muy amable y atento con este medio, ha evitado conceder declaraciones al respecto”, confesaba al diario La Razón.