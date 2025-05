Las polémicas que rodearon al Barcelona tras cantar el alirón en Cornellá

El FC Barcelona cantó el alirón en medio de la polémica por no poder celebrar el título liguero. Un golazo de Lamine Yamal en el minuto 53 y otro de Fermín López en el descuento certificaron el triunfo.

De hecho, Fermín fue, precisamente, uno de los protagonistas en la corta celebración sobre el terreno de juego. Un festejo en el que se pudo ver a Fermín dirigirse a las gradas al grito de "a chuparla".

EFE Cornellá de Llobregat (Barcelona), 15/05/2025.- Los jugadores del FC Barcelona celebran el primer gol de su equipo durante el encuentro correspondiente a la jornada 36 de Laliga EA Sports que disputan hoy jueves RCD Espanyol y FC Barcelona en el RCDE Stadium, en Cornellá de Llobregat, Barcelona. EFE / Alejandro Garcia.

piqué, responde a manolo gonzález

Pero eso no es todo, porque tras el partido, ya en rueda de prensa, el técnico perico, Manolo González, se mostró muy crítico con Lamine Yamal que forzó la roja a Leandro Cabrera después de que le diera un codazo al azulgrana. “Le he dicho a Lamine Yamal que deje de tirarse y de provocar, no hay más que eso. No era ni para caerse ni para desmayarse. Ya sabemos qué al otro lado de la Diagonal, lo del teatro se les da muy bien”, afirmó González.

Posteriormente, Gerard Piqué, que no deja escapar las polémicas, respondió en X en una publicación al técnico perico: “¿Al otro lado de la Diagonal? Perdona,pero hace años que os fuisteis de la ciudad. Barcelona es azulgrana”. Un mensaje que no ha gustado nada a los aficionados pericos.

marc crosas y el espanyol

Por su parte, Marc Crosas, exjugador de fútbol, también quiso dar su opinión sobre lo que pasó en el terreno de juego después de que el árbitro pitara el final: "Hace 3 semanas aficiones de Madrid y Barça convivieron y disfrutaron de un partido espectacular y de rivalidad máxima sin ningún tipo de incidente en la Cartuja. Tenían que aparecer estos acomplejados para que el mejor equipo de la Liga no pueda celebrar en el campo el título que acaba de conseguir. Asco y más asco aún que lo permitan".

"Pero es algo normal para ellos. Desde que tienes 10 años y con el fútbol base vas a jugar a su Ciudad Deportiva ese es el trato que recibes. Por eso aún sabe mejor, ganarlo en su casa y con tanta gente de casa", sentenció el exjugador del Barcelona.