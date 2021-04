Javier Ruiz contradice a Joaquín Prat en Cuatro tras criticar a Iglesias: "Eso lo ha hecho Vox conmigo"

El pasado viernes 23 de abril, Pablo Iglesias abandonó el debate electoral celebrado el pasado viernes por los constantes ataques recibidos por Rocío Monasterio, quien ponía en duda las amenazas que recibió el de Podemos. A raíz de esto, tanto el candidato de Unidas Podemos como Íñigo Errejón, el líder de Más País, han anunciado que no tiene sentido participar en más debates de cara a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo en Madrid después de lo ocurrido. De la misma manera, el PSOE también ha asegurado que, como el resto de partidos, no acudirá a ningún debate más con Vox.

Como consecuencia, el lunes, el político de la formación morada volvió a atacar a los medios de comunicación y a algunos periodistas por "blanquear a VOX y dejarle participar en los debates", concretamente a Ana Rosa: "Es que si Ana Rosa Quintana lo está repitiendo en un programa de máxima audiencia, tenemos a un portavoz mediático de la ultraderecha difundiendo mentiras como si eso fuera normal en democracia".

Ante sus acusaciones, Ana Rosa Quintana se mostró muy ofendida y no dudó en responder a Iglesias en 'El Programa de Ana Rosa':"Nosotros condenamos sin fisuras las amenazas a Pablo Iglesias, Grande Marlaska y María Gámez, censuramos la actitud de VOX de ponerlas en duda, en esta guerra ideológica todos perdemos".

"Fascista es el que señala al que piensa distinto, eso no es democrático... Señor Iglesias usted es un fascista", reaccionó la periodista, aparentemente ofendida por las palabras de Iglesias. "Los demás somos comunicadores, tenemos información y contamos lo que ocurra", aclaró. "Aquí hay un punto de inflexión, estamos quejándonos de las cosas que nos ocurren y estamos señalando a personas concretas... ¡Oye, que yo no tengo 26 guardaespaldas!", reprochó ella al político.

Dado el revuelo causado por este intercambio de reproches entre la presentadora y el político, muchos compañeros de profesión de Ana Rosa se han pronunciado en su defensa. Esta ha sido el caso de Joaquín Prat, quien comenzó 'Cuatro al día' con un mensaje contra Iglesias y en defensa de su compañera de Mediaset. Al igual que lo hizo Risto Mejide horas después.

Cuando el presentador de Cuatro ha defendido a su compañera, Javier Ruiz ha hecho caso omiso al caso de Ana Rosa y no ha dudado en defender a otros compañeros como Eduardo Inda, a pesar de sus "diferencias ideológicas": "Voy a salir en defensa de Inda, con quien no comparto ninguna idea y de quien no me puede distanciar más la vida, la profesión ni mi carrera".

"No callemos cuando otros hacen lo mismo o peor todavía"

"Los políticos y el poder no están para señalar al contrapoder. Nos hemos equivocado de dirección en esta carretera. Los poderes estar para aguantar las críticas y para de responder a las exigencias de información de los contrapoderes, nos guste o no nos guste. Me preocupa mucho este señalamiento a periodistas, insisto con los que no comulgo", sentenció el periodista.

"También me preocupan los del otro lado y el silencio que hay a otro lado. Porque este nivel de decibelios sube cuando se señala a la derecha, pero cuando Vox señala y pone diana en el pecho de la prensa entonces son pasa nada. Me preocupan los dos lados", señalaba el colaborador del programa de Cuatro.

"Nunca había visto que en un vídeo electoral en precampaña se señale con imágenes a una serie de periodistas. Eso no lo había visto nunca en mis 46 años de vida. Vídeos electorales de precampaña donde se señalaba a periodistas", destacó Prat, sin mostrarse de acuerdo con su compañero.

"Eso lo ha hecho Vox conmigo. La semana pasada. No he visto a nadie protestar por esto. Vox. Podéis mirarlo en una intervención, precisamente, con Ana Rosa. Desmintiendo una cosa, por primera vez, que era totalmente falso. Lo de los 4.700 euros por niño. No he visto a nadie. No callemos cuando otros hacen lo mismo o peor todavía", la reprochó el colaborador al conductor del espacio, que parecía haberse quedado sin palabras ante el recordatorio de Ruiz.