Risto Mejide sale en defensa de Ana Rosa y manda un mensaje a Iglesias: "Ya no es democracia"

El pasado viernes 23 de abril, Pablo Iglesias abandonó el debate electoral celebrado el pasado viernes por los constantes ataques recibidos por Rocío Monasterio, quien ponía en duda las amenazas que recibió el de Podemos. A raíz de esto, tanto el candidato de Unidas Podemos como Íñigo Errejón, el líder de Más País, han anunciado que no tiene sentido participar en más debates de cara a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo en Madrid después de lo ocurrido. De la misma manera, el PSOE también ha asegurado que, como el resto de partidos, no acudirá a ningún debate más con Vox.

Como consecuencia, el lunes, el político de la formación morada volvió a atacar a los medios de comunicación y a algunos periodistas por "blanquear a VOX y dejarle participar en los debates", concretamente a Ana Rosa: "Es que si Ana Rosa Quintana lo está repitiendo en un programa de máxima audiencia, tenemos a un portavoz mediático de la ultraderecha difundiendo mentiras como si eso fuera normal en democracia".

Ante sus acusaciones, Ana Rosa Quintana se mostró muy ofendida y no dudó en responder a Iglesias en 'El Programa de Ana Rosa': "Nosotros condenamos sin fisuras las amenazas a Pablo Iglesias, Grande Marlaska y María Gámez, censuramos la actitud de VOX de ponerlas en duda, en esta guerra ideológica todos perdemos".

"Fascista es el que señala al que piensa distinto, eso no es democrático... Señor Iglesias usted es un fascista", reaccionó la periodista, aparentemente ofendida por las palabras de Iglesias. "Los demás somos comunicadores, tenemos información y contamos lo que ocurra", aclaró. "Aquí hay un punto de inflexión, estamos quejándonos de las cosas que nos ocurren y estamos señalando a personas concretas... ¡Oye, que yo no tengo 26 guardaespaldas!", reprochó ella al político.

"Yo vivo en Madrid, en una casa normal con mis hijos, voy al mercado, al parque, voy de compras, voy al centro de salud y yo no tengo ningún guardaespaldas. Usted me está señalando y esto es fascismo puro", estalló la presentadora ante los ataques de Iglesias. "Ahora reparte democracia Pablo Iglesias, él decide quién es demócrata, quién debe votar y quién no, él es muy democrático", declaró Ana Rosa algo alterada tras confesar que "Pablo Iglesias fue invitado durante todos los días a este programa", pero "no ha venido a pesar de haber sido invitado".

Dado el revuelo causado por este intercambio de reproches entre la presentadora y el político, muchos compañeros de profesión de Ana Rosa se han pronunciado en su defensa. Esta ha sido el caso de Risto Mejide, quien comenzó 'Todo es mentira' con un mensaje contra Iglesias y en defensa de su compañera de Mediaset.

La defensa de Risto Mejide

"Nos tenemos que solidarizar con nuestra compañera", empezaba diciendo. "Yo no sé a quién vota Ana Rosa Quintana ni me importa. Lo que si sé es que una democracia es mejor cuando los opinadores, los periodistas, los presentadores… Todo el mundo es libre", recalcaba publicista.

"En el momento que hay un político, un político que está en campaña, señalando y etiquetando a aquellos periodistas, que no dicen lo que él quiere o; incluso, que han mentido, eso tiene otro nombre. Ya no es democracia", agregaba el presentador de Cuatro tras explicar que para él la "democracia" consiste en que todos el mundo pueda ser libre de opinar.

"Si tanto le preocupa al señor Iglesias la calidad democrática de nuestro país que empiece por ahí porque también depende de la libertad de los periodistas. Los medios de comunicación están para fiscalizar al poder y el poder no está para decirle ‘tú lo has hecho bien y tú mal. Ahí se equivoca y ahí tenemos un problema grave", señalaba el comunicador.

"Señor Iglesias, yo no sé si usted es fascista o no, yo no me voy a poner a descalificar a nadie; lo que sí que creo es que la libertad nos beneficia a todos así que, por favor, si no tiene propuestas, si no se le ocurre nada mejor, no sé, invénteselas; pero no arremeta contra los medios porque entonces nuestra democracia es peor", concluía Risto, dirigiéndose directamente a la cámara.