Javier Gutiérrez pide el veto para un programa de Telecinco: "Es muy peligroso"

El pasado sábado, Javier Gutiérrezrevolucionó las redes sociales al cargar contra uno de los formatos estrella de Telecinco. El actor fue preguntado durante una entrevista en el 'HuffPost' por un formato que eliminaría de la televisión. "Borra a algo o alguien de la televisión, como concepto también", le pedía la periodista del mencionado medio. El actor respondió muy claro y sus palabras ofendieron a algunos profesionales que trabajan para la cadena.

"Me molesta la zafiedad", comenzó diciendo el protagonista de 'Estoy vivo'. "Lo grosero que tiene la televisión, y que tiene mucho. Invador la vida privada ¿no?", se explicó el entrevistado antes de mencionar un espacio concreto de la cadena de Telecinco. "Bueno, los reality shows me parece que deberían desaparecer de las cadena de televisión", contestó, refiriéndose inconscientemente a Mediaset, dado que es la cadena de los realities por excelencia.

"Me provoca sonrojo, pavor, estupor... Que haya programas como 'Gran Hermano', que lleguen a este país a la edición vigésima quinta, no sé en que edición estará, y que sigan batiendo récords de audiencia y que sigamos elevando a la categoría de gente interesante a tipos o a tipas, sin oficio ni beneficio, y que sean iconos de la gente joven", aseguró el actor, dejando claro que no le gustaban nada este tipo de formatos.

Oye, esa hipocresía da que pensar — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) March 15, 2021

"Eso me parece peligrosísimo", concluyó el intérprete, dejando clara su respuesta. Su opinión revolucionó las opiniones de los usuarios de Twitter y, entre ellos, destacó la contestación de un trabajador de Mediaset, quien se mostró muy indignado. "Lo que me parece peligrosísimo es hablar con semejante desprecio de un género televisivo como otro cualquiera. ¿Qué pensaría él de todas aquellas personas que borrarían sus películas de la historia del cine español? ¿ES QUE NO PIENSAN ANTES DE HABLAR?", opinó.

La opinión de Paula Usero

Esto no es la primera vez que pasa. Hace tan solo unas semanas, a través de una entrevista para el mismo medio, Paula Usero también dedicó unas duras palabras contra un programa de Telecinco, esta vez se trataba de 'Sálvame'. "Borra a alguien o a algo de la televisión", pedía otra vez la periodista. Muy sincera, la actriz aseguró que eliminaría de la parrilla al popular programa de Telecinco: "El 'Sálvame' lo borraría".

Usero definió al programa de 'La Fábrica de la Tele' como un "insulto". "Me parece un insulto a todo el mundo", insistió. Asimismo, también señaló que borraría a todos los colaboradores que forman parte del espacio de Telecinco. "Y la gente que conforma ese programa. Sí, a todos", concluyó, entre risas.

La reacción de 'Sálvame'

De la misma manera, los colaboradores del programa de Telecinco no tardaron en contestar."Es una joven actriz de la que yo nunca opinaría de su trabajo y además creo que trabaja en una serie que compite con nosotros", comenzó diciendo Carlota Corredera. Tanto la presentadora como sus compañeros se mostraron muy sorprendidos, ya que apenas la conocían y nunca habían hecho ningún comentario sobre ella. "Yo no la conozco", insistían los colaboradores, aparentemente ofendidos.

"Tiene toda la libertad del mundo para que no le guste nuestro programa, creo que no hace falta cargar las tintas así con nosotros. Yo, desde luego, no te borraría ni a ti ni a la serie en la que trabajas ni la película por la que has estado nominada", siguió diciendo la conductora del espacio. "De verdad, hay sitio para todos y no hace falta... Con que no veas el programa si no te gusta... No hay nada más democrático que la televisión", agregó. "Siempre digo lo mismo, cuando habláis en esos términos del programa, no nos hacéis daño a nosotros, estáis ofendiendo a la gente que elige 'Sálvame' para entretenerse. Yo no juzgaría tu trabajo como tú has juzgado el nuestro", concluyó Corredera.

Muy alterada, Belén Esteban tomó la palabra para responder a la actriz y dar la razón a Corredera: "La gente que critica tanto nuestro programa... Hay una cosa que se llama mando a distancia y, en ese mando, caben muchos programas y muchas series. Pero no nos ofendéis a nosotros, ofendéis a la audiencia y a la gente que está arriba haciendo este trabajo desde las 8 de la mañana".

Más calmado, pero con la intención de dejar en su sitio a la actriz, Kiko Matamoros opinó al respecto y le lanzó una advertencia: "Mediaset financia gran parte del cine y series españolas. Los mejores productos del cine español han salido de esta cadena y, esta cadena, financia al cine español con programas como este que tanto rechazáis. Así que, lo ético por vuestra parte, es que cuando se vaya a producir una serie con algo que tanto aborrecéis, no participéis. Ya lo harán otros".