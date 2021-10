Javi, nuevo concursante de 'Pasapalabra', manda un inesperado mensaje a Luis de Lama: "Me lo dijo"

'Pasapalabra' es el concurso más visto de Antena 3 y una de las apuestas más fuertes de la cadena, tanto que suele acumular una cuota media del 20%. Son los duelos por el bote los que llaman la atención de los espectadores, ya que siempre suelen ser muy reñidos y resolver las 25 definiciones conlleva un gran premio económico. Tal y como se llevo el mítico Pablo Díaz hace unos meses, quien logró llevarse a casa más de un millón de euros. De la misma manera, hace unas semanas, tras 62 programas a sus espaldas, Sofía Álvarez también logró resolver el Rosco, por lo que se hizo con el bote y con 466.000 euros.

Como consecuencia, el concurso de Antena 3 se enfrenta a una nueva etapa tras dar dos botes. Según dictan las normas del concurso, si uno de los concursantes se hace con el bote, ambos participantes deben abandonar el programa. Por este motivo, con la victoria de Sofía, Marco Antonio también tuvo que decir adiós a su paso como concursante de 'Pasapalabra', perdiendo la oportunidad de resolver el Rosco por completo.

Desde entonces, varios concursantes han tenido que enfrentarse a la Silla Azul. Actualmente, desde hace poco, el duelo está protagonizado por Orestes y Javi. Orestes logró vencer a José en la Silla Azul, lo que hizo que el veterano concursante volviera a ocupar su sitio en el Rosco. El mítico participante de 'Pasapalabra' ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco. Es por esto por lo que todos se han mostrado muy contentos con su vuelta, ya que son conscientes de que traerá mucha rivalidad y grandes jugadas al concurso. "Estoy muy ilusionado porque era una cuenta pendiente el volver", reconoció también el participante.

Posteriormente, Orestes se enfrentó a Jesús durante ocho Roscos, formando así un duelo que parecía estar muy reñido. No obstante, Javi llegó al concurso para demostrar sus grandes habilidades en 'Pasapalabra', adoptadas gracias a que es el creador del 'RoscoKiller', aplicación a través de la cual muchos concursantes, como Pablo Díaz y Luis de Lama, se preparan para enfrentarse al Rosco, y logró vender a Jesús. Su gran preparación se ha notado con tan solo su llegada, ya que se lo que está poniendo muy difícil a Orestes.





"Puede ser que estemos hablando de Luis de Lama"

Javi mantiene una estrecha relación con grandes concursantes que han pasado por 'Pasapalabra', ya que, como se ha mencionado anteriormente, muchos han utilizado su aplicación para estudiar para el Rosco. Por este motivo, el participante quiso dedicar una emotivas palabras a una persona en concreto y dedicarle el Rosco: "Quiero acordarme de un buen amigo, al que conozco desde hace ocho años, pero que la afición por 'Pasapalabra' nos ha mantenido más unidos".

"A finales de agosto, se desvió de su camino para visitarnos a mí y a mi familia, que estábamos en Toledo. Me acuerdo perfectamente que se fue diciendo: 'prepárate que tú vas a estar en 'Pasapalabra'. Me lo dijo muchas veces, no han pasado ni si quiera dos meses, y aquí estoy. Él tuvo un paso bastante exitoso por el programa, no creo que le llegue nunca porque, además, lo considero el modelo de concursante porque es carismático, genial, simpático...", contaba, haciendo referencia a un mítico concursante de 'Pasapalabra' sin mencionar su nombre.

"Entonces, quiero mandarle un saludo afectuoso, mucha fuerza y mucho ánimo en esta nueva etapa de su vida que recién inicia, para él, su mujer y sus hijos", agregaba hasta que fue interrumpido por Roberto Leal, quien se hacía una idea de a quien se refería. "Puede ser que estemos hablando de tu Luis, que es mi Luis, que es nuestro Luis de Lama", apuntó el presentador. "Sí. En mi casa, es mi Luis. Mis hijas dicen 'mi Luis' y yo también. Así que es para él porque este pequeño éxito, que para mí es enorme, también le corresponde a él", zanjaba Javi muy emocionado. "Un abrazo para Luis de Lama. Te echamos de menos, amigo", aportaba Leal, mandando un mensaje a Luis de Lama, quien protagonizó uno de los duelos más sonados junto a Pablo Díaz.