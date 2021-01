El irónico reproche de Pablo Casado a Salvador Illa: "Ni el Palencia hace gala de sus champions"

El aumento de contagios por coronavirus ha acaparado el debate de 'Espejo Público'. Esto se debe a que los casos por la covid-19 se han disparado este mes de enero, por lo que nos encontraríamos en plena tercera ola de la pandemia. A raíz de esto, la marcha de Salvador Illa como ministro de Sanidad para convertirse en candidato en las elecciones catalanas ha sido muy polémica, ya que muchos le acusan de abandonar en un momento muy complicado para los ciudadanos.

Es por esto por lo que, este viernes, 'Espejo Público' ha realizado una entrevista Pablo Casado, presidente del Partido Popular, a través de una conexión en directo, en la que ha hablado del aumento de contagios y de la retirada de Illa en plena tercera ola, sin desaprovechar el momento para lanzar una pulla al ex ministro de Sanidad y a Pedro Sánchez.

En primer lugar, la conductora del espacio ha querido saber su opinión sobre la retirada de Illa para presentarse como candidato en las elecciones catalanas. El político se ha mostrado muy contrario al respecto, ya que no cree que Illa sea un buen candidato al no haber sabido gestionar la pandemia.

"Sánchez lo único que quiere de Illa es su valido. Una persona que nos ha dejado 90.000 muertos en la pandemia y con dos millones de contagiados. Ahora lo único que quiere es que se alíe con Esquerra para que Esquerra no le haga lo que le hizo ayer", ha comenzado diciendo Casado.

"Recuerdo que decía el otro día Pedro Sánchez: 'Salvador Illa es una persona muy humilde y no hace gala de sus triunfos. Hombre, ni el Palencia hace gala de sus champions, que es el equipo de mi ciudad", ha comentado el del PP muy irónico, dejando caer que el ex ministro de Sanidad no ha obtenido ningún triunfo durante la pandemia.

"Salvador Illa ha sido un pésimo gestor y Sánchez está gestionando muy mal la pandemia. Entonces, ¿Por qué los catalanes se merecen al peor ministro de Sanidad Europa? ¿Por qué Cataluña merece al que no ha sabido parar un paro de 5 millones y la peor curva de contagios del covid? ¿Ahora va a gestionar la Generalitat?", ha agregado, corroborando que no cree que Illa sea capaz de "gestionar la Generalitat".

"Hace falta un cambio"

"Hace falta un cambio. Ese cambio creo que lo protagoniza Alejando Fernández y el PP", ha concluido, dejando claro que solo confía en su partido. Tras escuchar sus declaraciones, al presentadora ha dado paso a la última pregunta antes de dar por finalizada la entrevista.

"La Generalitat ha concedido el tercer grado a los presos del Procés para que puedan hacer campaña y el vicepresidente Iglesias se alegra...", ha cuestionado Susanna Griso. "Pablo Iglesias y Pedro Sánchez negocian con los independentistas, Sánchez quiere dar indultos cuando dijo que nunca pactaría con ellos... Nosotros estamos trabajando. No nos deja trabajar este Gobierno... La semana pasada conseguimos que el Parlamento Europeo aprobara una reforma de la euroorden para que personas como Puigdemont sean entregados de forma automática", ha concluido el político.