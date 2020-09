Tensión en el programa de TVE '¿Quién educa a quién?' tras la rajada de un invitado: "Irresponsables"

Este lunes, TVE volvió a emitir '¿Quién educa a quién?'. En esta nueva entrega contaron con Dakota y su madre como invitadas, quienes intervinieron en el debate de educación contando la tragedia familiar que experimentaron hace unos años, el fallecimiento de su hermano como consecuencia de las drogas.

"A la pregunta de quienes son responsables de la violencia, evidentemente son los violentos como ha señalado Dakota; pero también los periodistas son responsables de las noticias que dan aunque también hay una coyuntura y una circunstancia", opinó Ernesto Castro, un joven filósofo que asistió al programa como invitado, cuestionando la finalidad del espacio presentado por Mamen Asencio.

"Y creo que la mayor parte de las noticias que se han mencionado son noticias además de sensacionalistas, bastante irresponsables. Por ejemplo, en el caso de Dakota la noticia no es cómo le afecta a ella el fallecimiento de su hermano, lo que hay por detrás es las drogas, la pobreza y la situación social que hay", continuó explicando.

"¿Haces referencia a etiquetar o encasillar a alguien?", le preguntó la presentadora con la intención de aclarar a los espectadores lo que estaba diciendo. "No, son las causas que explican el fenómeno, lo otro es quedarse en el síntoma", le aclaró el filósofo mientras acusaba de ello al propio programa y al resto de medios de comunicación.

"¿Ernesto, te veo escribiendo un diario de qué?”, le preguntó Asencio. "No, tomando notas. A mi me parece muy emotivo el testimonio de Dakota, Lidia y sus familias. Pero hay mucho de sensacionalismo y de melodrama en intercambiar la experiencia y el dolor a cambio de espectadores y un cierto share. Yo creo que hay temas que se pueden debatir desde un punto de vista educativo y no haciendo espectáculo", insitía Castro.

"¿Esa crítica es contra nosotros?", cuestionaba la comunicadora sorprendida. "Sí. A ver es verdad que puede haber un cierto enfrentamiento y problemas entre hijos y padres, eso es algo histórico.. Pero acudir a casos puntuales y a noticias donde prima la transparencia y la publicidad… Aquí se han sacado videos en los que se veía una estética determinada, un padre con un río y un puente de fondo y el hijo entre barrotes y grafitis…", apuntaba el invitado.

"Yo estaría de acuerdo, en que, evidentemente, cuando son casos mediáticos se usa para pillar interés en el debate, pero también es cierto que las armas en el debate son las que son", le contestó Joaquín Oristrell, creador de 'HIT'.

Sin embargo, la presentadora defendió su formato y aclaró que, en el caso de Begoña, había acudido voluntariamente al programa para compartir su experiencia, ya que creía que, contar lo que había vivido, podría ayudar a gente que esté pasando por una situación similar.

Daniel Grao también compartió su opinión

"Este debate es del dolor al amor, y muchas veces pasando por la creatividad como puede ser el rap. Y no hay que tener miedo a bajar de la cabeza a las emociones, entiendo que puede haber un debate mucho más mental y frío, pero me parece mucho menos interesante", argumentó Daniel Grao.

"Seguramente hayan rascado share, pero es que ese es el propósito, ojalá lleguemos a más y más gente porque creo que tiene una función y una utilidad", concluyó el protagonista de 'HIT'.