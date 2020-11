Iglesias contradice a Podemos y expone los mensajes del supuesto acoso sexual de Calvente: "Inequívocos"

Este lunes, 'Al Rojo Vivo' ha arrancado con una entrevista a Pablo Iglesias. El vicepresidente del Gobierno ha asistido al plató para analizar junto a Antonio García Ferreras los hechos más relevantes de la actualidad política, haciendo hincapié en la gestión frente a la pandemia por coronavirus.

En primer lugar, el presentador del espacio de laSexta se ha interesado por las discrepancias existentes entre los miembros del Gobierno de coalición para sacar adelante algunas leyes, como la que intenta llevar a cabo Podemos para impedir los desahucios de las personas que se encuentran en una situación complicada como consecuencia de la crisis sanitaria. "Tenemos que darnos prisa para dar respuesta a un problema que no es un problema de Unidas Podemos, ni del Gobierno de España, es un problema de nuestro país que no podemos asumir que se siga produciendo mientras nosotros estamos en el Gobierno de España", ha apuntado Iglesias.

Asimismo, el presentador también le ha preguntado sobre el polémico "si" de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado. "Es la mejor noticia para la democracia española", ha comenzado diciendo el de Podemos. "Hoy tenemos que ETA ha desaparecido y que la segunda fuerza política de Euskadi, que es Bildu, negociando y haciendo política en las instituciones. Eso es un éxito de la democracia que nos debería emocionar a todos", ha añadido tras aclarar que "nadie intentará patrimonializar las víctimas".

Por otro lado, el periodista, tras admitir que estaba muy confuso al respecto, ha querido aclarar una de las polémicas más sonadas del partido de Iglesias: "Ustedes acusaron a su abogado Calvente de acoso sexual, por eso le despidieron y, sin embargo, al final, le han pagado 35.000 euros y han reconocido que el despido fue improcedente... Entonces, ¿Cometió acoso sexual? ¿Si o no? ¿Por qué llegan a un acuerdo con él?".

La opinión de Iglesias sobre el caso de Calvente

"Mi opinión es evidente con respecto a lo que ocurrió. Yo vi una serie de mensajes que después se publicaron y a mí me parece inequívoco. Luego los jueces pueden decidir lo que quieran. A partir de ahí, que los servicios jurídicos del partido hagan lo que consideren", ha comenzado explicando el político.

"Yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que, una vez más, se han generado acusaciones gravísimas contra Podemos: financiación ilegal, irregularidades en la financiación de la sede, crear nosotros mismos una cloaca... Y, poco a poco, todo va quedando en absolutamente nada", ha añadido. "Con el poder de los enemigos que nosotros tenemos, no nos podemos permitir ni hacer media cuenta mal. Eso creo que lo entienden hasta los más agresivos de nuestros adversarios", ha sentenciado Iglesias.

"Yo le preguntaba por Calvente, esa investigación por posible acoso sexual también se archivó y luego ustedes le pagan 35.000 euros... Simplemente me desconcierta. Creo que usted mantiene que sí se produjo", le ha insistido Ferreras al ver que Iglesias no resolvía su duda.

"Yo tengo que acatar lo que digan los Tribunales, aunque yo no esté de acuerdo. Aunque a mi me parezca evidente que se produjo lo que se produjo viendo los mensajes, si hay un juez que dice que 'no es acoso sexual', pues lo ha dicho un juez, que puedo decidir yo...", concluyó Iglesias, dejando claro que él mantiene su postura y cree que el mencionado acoso sexual por parte de José Manuel Calvente, ex abogado de Podemos, a una trabajadora si se llevo a cabo.