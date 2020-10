El inesperado gesto de Josie que puso en riesgo su continuidad en 'Masterchef': "Quiero una indemnización"

Este martes, 'Masterchef Celebrity' ha vuelto con una entrega cargada de emociones: lágrimas, reproches, amor, valentía y despedidas. Gracias a ello, como ya es costumbre en el formato, los aspirantes han reglado momentos épicos a los espectadores.

El programa comenzó con una prueba para hacer un homenaje a los más mayores, lo que provocó que Juanjo Ballesta estuviese a punto de derrumbarse al pensar en su abuela, además del vivo recuerdo de Perico Delgado por parte de La Terremoto. Sin embargo, el espacio también estuvo protagonizado por besos y muestras de cariño que terminaron con la despedida de Laura Sánchez, séptima expulsada del concurso.

A pesar del divertido momento que protagonizaron Ainhoa Arteta y Jordi Cruz con su beso, además del intento de 'Flosie' por hacer los mismo con Pepe, el desconcierto y la decepción llegaron minutos después a las cocinas del talent.

El cocinado de la prueba de exteriores se llevo a cabo sin contratiempos. Sin embargo, el equipo azul, capitaneado por Josie, fue el que se hizo con la victoria, ya que el equipo rojo fue muy cuestionado por Jordi Cruz, quien aseguró que Arteta no había gestionado bien las elaboraciones y la repartición de tareas.

Fue por esto por lo que la cantante se enfrentó con Laura Sánchez, Nicolás Coronado, Gonzalo Miró y La Terremoto a la prueba de eliminación. No obstante, los jueces tenían preparada una agridulce sorpresa para los aspirantes que se habían salvado. Los chefs, junto a Andy, el aspirante más competitivo de 'Masterchef 8', propusieron a Josie salvar a los nominados y subir a la galería con ellos a cambio de que bajasen al foso sus compañeros del equipo azul o que él participase en la prueba de eliminación con los nominados.

La reacción del equipo azul

"No puedo mandar a esta gente a eliminación. Andy, no puedes ser así. Hay una cosa que se llama justicia divina. Cocino yo. No voy a dejar que cocinen ellos cuatro", afirmó el diseñador muy seguro, aunque también muy apenado al tener que enfrentarse a esa decisión. "Quiero pedir una indemnización porque ahora siento esa pregunta por los hombros y necesito un acupuntor ¿Quién me va a pagar a mí la clínica de desintoxicación cuando salga de 'Masterchef'?", agregó.

Ante su bonito gesto, Celia Villalobos, Florentino Fernández, Raquel Meroño y Juanjo Ballesta bajaron a animar a su compañero e intentaron bajar a cocinar junto a él, pero el jurado no lo permitió. "O todos o ninguno", insistía Flo. Sin embargo, el karma devolvió a Josie su acto heróico, ya que volvió a ser el mejor de la prueba.