La inesperada reacción de Cristina Pardo cuando a Igea le suena el móvil en pleno directo: "Como aquí..."

Este lunes, Cristina Pardo e Iñaki López volvieron a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de 'Más vale tarde'.Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios por coronavirus, la presentadora dio paso a una conexión en directo con Francisco Igea.

El programa dedicó gran parte del espacio al cese de los consejeros de Ciudadanos del Gobierno de Castilla y León y el anuncio de elecciones anticipadas en la comunidad. Por este motivo, los presentadores entrevistar al hasta ahora vicepresidente de la región, Francisco Igea. A pesar de que ha sido una entrevista distendida y con alguna que otra broma, el invitado se ha mostrado muy crítico con la decisión del presidente Alfonso Fernández Mañueco.

De pronto, la entrevista era interrumpida por el teléfono móvil de Igea, que cortó al propio entrevistado con el sonido de llamada. "Perdón", se disculpaba el entrevistado, mientras decidía ignorar la llamada y colgar el móvil con la intención de que dejara de sonar. "A ver si le está llamando Mañueco para devolverle el cargo, señor Igea", soltaba entonces Cristina Pardo, enmudeciendo así a Igea, quien terminó riéndose de la broma.





"Como aquí las cosas las hacen por teléfono...", lanzaba una pulla Pardo, aclarando así su comentario. "Pudiera ser", reaccionaba Igea muy irónico. No obstante, de forma inmediata, el político volvía a adoptar un rostro serio para seguir hablando del tema en cuestión. "He de decirles que nosotros no estamos disgustados en lo personal", continuaba diciendo.

"Yo, mañana, me pondré a trabajar en mi trabajo habitual, un sitio además al que tengo muchas ganas de volver", reconocía Igea. "Y lo que nosotros sí que vamos a hacer es defender la acción de nuestro gobierno porque nuestro gobierno ha funcionado con eficacia. Con eficacia, con eficiencia, con números, con transparencia...", agregaba.









Elecciones anticipadas

El presidente de la Junta CyL, Alfonso Fernandez Mañueco, ha anunciado vía Twitter que disuelve las Cortes de Castilla y León y la convocatoria anticipada de Elecciones Autonómicas en Castilla y León para el día 13 de febrero de 2022

El Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, conforme establece el artículo 37 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León, ha firmado el Decreto de disolución de las Cortes de Castilla y León con anticipación al término natural de la legislatura.

La disolución se ha formalizado mediante Decreto2/2021, de 20 de diciembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de disolución anticipada de las Cortes y de convocatoria de elecciones. En dicha norma se ha establecido como fecha de celebración de elecciones el día 13 de febrero de 2021 y la previa celebración de la campaña electoral de 15 días entre los días 28 de enero y 11 de febrero. La sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León se establece que tenga lugar el día 10 de marzo a las 12 h.

Por otra parte, mediante los correspondientes Acuerdos, el Presidente de la Junta de Castilla y León ha cesado al Vicepresidente, Portavoz y Consejero de Transparencia, Acción Exterior y Ordenación del Territorio (Francisco Igea), a la Consejera de Empleo e Industria (Ana Carlota Amigo), a la Consejera de Sanidad (Veronica Casado), y al Consejero de Cultura y Turismo (Javier Ortega). Todos ellos miembros de Ciudadanos.

El único nombramiento nuevo es el de Alejandro Vazquez Ramos, nuevo Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en sustitución de Verónica Casado (Ciudadanos).

El resto de las competencias de los cesantes serán asumidas por otros miembros del Consejo de Gobierno. La portavocía del gobierno será ejercida por el Consejero de Economía y Hacienda, a quien igualmente se le encomienda el ejercicio de las funciones atribuidas a la Consejería de Empleo e Industria.

Las competencias de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior serán ejercidas por el Consejero de la Presidencia. Y por su parte la Consejera de Educación asumirá temporalmente las competencias de la Consejería de Cultura y Turismo.

Tanto el Decreto del Presidente de convocatoria anticipada de elecciones, como los Acuerdos de ceses de los Consejeros, como la atribución de las competencias de las Consejerías vacantes, se publicarán mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León.