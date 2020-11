La inesperada consecuencia que ha tenido para Pitingo sus críticas a Bildu por sus acercamientos a Sánchez

Pitingo, reconocido artista español, ha sido uno de los rostros más conocidos de nuestra cultura que se ha pronunciado en las últimas horas sobre el acuerdo que Sánchez y EH Bildu han firmado para poder sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

El propio artista ha explicado que él, como hijo de un guardia civil, fue testigo en primera persona durante su infancia del acoso de la organización terrorista a su familia. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Pitingo ha comparado a la Banda Terrorista ETA con el terrorismo yihadista y las diversas organizaciones criminales que algún momento ha atacado a nuestro país y que ha causado la muerte de muchas personas en España y en otros países de occidente: "Que se presenten los yihadistas a las elecciones, seguro que sacan algún escaño".

Este mensaje lo ha publicado Pitingo durante el fin de semana horas después de que en el Congreso de los Diputados se confirmase el acuerdo entre Moncloa y el partido de Arnaldo Otegi y también que varios barones socialistas, como el presidente de Castilla-La Mancha García-Page, denunciasen públicamente la conducta o la dirección política que había tomado Pedro Sánchez tras apoyarse en Bildu para sacar adelante las cuentas del Estado.

Sus seguidores le avisaban que sería fuertemente criticado por aquellos usuarios que apoyan a ultranza al Gobierno de Sánchez e Iglesias, y sobre todo por apoyar una idea que está más vinculada a partidos como Vox. Por ello, el propio artista escribió el siguiente mensaje para explicarse, pero más allá de calmar las aguas marcó mucho más su postura ante la decisión gubernamental que se había tomado hace unas horas. "No soy racista, ni homófobo, ni anti nada....Pero sí soy anti ETA. Y si ser facha es pensar diferente a ustedes, llamarme como queráis", explicó el artista.

Por otro lado, Pitingo explicó que desde muy pequeño ha estado vinculado al Cuerpo de la Guardia Civil: "Yo soy hijo y hermano de Guardias Civiles y viví toda la mierda de ETA en el cuartel donde vivíamos". También se sinceraba con el artista José Manuel Soto contando cuáles puedes ser las intenciones que están detrás de este acercamiento de Sánchez al partido de Otegi: "No podíamos decir que éramos hijos de Guardia Civil, teníamos que mirar los bajos del coche todos los días, alarmas porque habían colocado una bomba, etc. No pienso callarme más".

Estas declaraciones han provocado que Pitingo se haya convertido en tema de conversación durante las últimas horas en las redes sociales, y que las críticas al Gobierno de Sánchez se hayan transformado en un nuevo seguidor para su cuenta de Twitter, el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha decidido seguir los pasos del cantante después de su denuncia pública.

Santiago Abascal es uno de los políticos más críticos con el Gobierno de Sánchez y con el papel que sus socios nacionalistas están jugando en el devenir de la nación. Fruto de ello, hace unas semanas Abascal presentó una moción de censura en el Congreso de los Diputados contra el Ejecutivo liderado por Sánchez y por Pablo Iglesias. La medida no prosperó, pero dejó claras las intenciones de Vox, ser un altavoz que denuncie las políticas del Gobierno y las cesiones a partidos nacionalistas e independentistas.

