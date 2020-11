Pitingo carga contra Mainat: "Multimillonario gracias a los españoles de bien"

El cantante y artista flamenco Pitingo ha estado este fin de semana en el foco de la polémica después de criticar los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de coalición y Bildu con el único fin de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Pitingo comparó a través de su cuenta de Twitter a ETA con los terroristas yihadistas y con las organizaciones que han atentado tanto en España como en aquellos de Occidente, donde han causado miles de muertes. Muchos usuarios le acusaron de "incitar al odio".

Sobre estas acusaciones, el artista se defendió alegando que "¡Yo no incito al odio jamás!", dijo. "Incitar al odio el presidente del Gobierno dándole el pésame a Bildu por la muerte de un etarra, eso sí es incitar al odio, amigo", concluyó.

Mainat se une a la polémica

Los mensajes de Pintingo no han pasado desapercibidos y contra los que también ha cargado el el empresario, Josep Maria Mainat, a través de sue cuenta de Twitter.

El 24 de agosto, el cantante Pitingo compartió un tuit junto a un vídeo en el que mencionaba a Mainat con estas palabras: "Tú y otros independentistas me hacéis "spoiler" para que la gente no vaya a mis conciertos en Cataluña y Roger Waters recomienda que vayan a mis conciertos", escribía el cantante. El mensaje finaliza diciendo: "La última vez que usted dijo que nadie fuese a verme al Palau, se agotaron las entradas. ¿Le doy más fechas?".

Un mensaje al que Mainat ha contestado hoy con unas palabras en Catalán en las que le reprocha que de aquello hace ya tres años. "¿Qué le coge ahora?", se pregunta el productor.

"¡Cuánto odio tenéis!"

La situación se ha comenzado a revolver en las redes cuando el cantante ha publicado varios mensajes más cargando contra el propio empresario, en los que escribía "Independentistas, todos a mí" o "Ahora el señor Mainat metiéndose conmigo, hombres de paz, con la que tienes encima y te acuerdas de mí. ¡Cuánto odio tenéis los independentistas! Adiós Paisanos".

El cantante ha querido zanjar esta nueva polémica con un último mensaje, mencionando expresamente a Mainat: "Has vivido toda la vida de España y te has hecho multimillonario gracias a los españoles de bien. Pena me da de los buenos catalanes que no piensan como ustedes, los radicales", ha escrito Pitingo. Finalmente ha concluido el tuit diciendo "Mucha fuerza para todos los valientes de Cataluña, no me imagino lo que estaréis pasando".