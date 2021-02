Indignación por el último lujo de Kiko Matamoros: "¿Y Hacienda pa' cuándo?"

Kiko Matamoros y su novia Marta López cambian de aires. La pareja ha decidido mudarse de casa y ahora vivirán en un lujoso piso de 360 metros al lado del Palacio Real. Lo más llamativo es el precio del alquiler al que deberán enfrentarse mensualmente: 3.700 euros, según desvela la revista "Semana".

La pareja vivía hasta ahora en un bonito piso del barrio de Salamanca, la zona más lujosa dentro de la capital. Sin embargo, Kiko Matamoros sintió la necesidad de buscar una casa más grande para "aumentar la familia". Este es el motivo que ha llevado a la pareja a cambiar 'su nido de amor' y optar por este precioso 'casoplón'.

La casa tiene de todo. Cuenta con cinco habitaciones y cuatro cuartos de baño. La puerta principal da a un amplio hall-recibidor que conduce a la derecha a tres salones independizados entre sí. Además, la vivienda tiene una zona de servicio con puerta independiente con cuarto de lavado y plancha y despensa. En este edificio han vivido personajes tan ilustres como los políticos Alberto Aguilera y Manuel Becerra o el periodista Alfredo Armestoy.

Kiko está muy ilusionado con Marta y está como loco por casarse con ella y tener un hijo, aunque van a esperar a que la pandemia remita para poder dar el paso. De momento, ya tienen la casa en la que esperan forjar un amor duradero y estable.

LOS PROBLEMAS DE KIKO MATAMOROS CON HACIENDA

Pero como en la vida de Kiko, las buenas noticias siempre traen algún matiz. Y es que algunos usuarios en redes sociales han criticado el pastizal que Kiko Matamoros va a pagar por la casa cuando aún no tiene liquidada su deuda con Hacienda. En 2019, el colaborador de "Sálvame" desapareció de la lista de morosos, en la que sí apareció en 2017 por una deuda de 1.000.479 y al año siguiente, 1.016.000. Que Kiko no aparezca en esa lista no quiere decir que haya solventado su deuda con Hacienda, sino que la cantidad que se le reclama es inferior al millón de euros. Ese es el límite que marca el 'fisco' para aparecer en la temida lista.

Pese a todo, sus problemas con Hacienda se han convertido en un arma eficaz contra el colaborador. Hace unas semanas, tres jóvenes irrumpían en una emisión en directo de "Sálvame" pidiendo al colaborador que saldara su deuda. Javier Tudela, hijo de su ex Makoke, también usó este hecho para arremeter contra su expadrastro durante un tenso enfrentamiento en Telecinco. Este miércoles, "El Español" asegura que Kiko se 'desloma' por cubrir su deuda y es la figura más habitual en la parrilla de Telecinco. Participa en cuatro programas diferentes y en el mes de enero su presencia ante la cámara de 'Sálvame' ha sido superior a las 65 horas.

Y hacienda no piensa actuar? Se va a una casa de un barrio pijo mientras le debe 1 millón al estado, tendría que tener el sueldo embargado — Claudia (@ClaudiaHF_) February 2, 2021

"¿Y hacienda para cuándo?", "Así vive cualquiera y después los morosos son los demás" o ¿Y hacienda no piensa actuar? Se va a una casa de un barrio pijo mientras le debe un millón al estado, tendría que tener el sueldo embargado", han sido algunos de los comentarios que los usuarios han dejado en las redes sociales contra Kiko tras conocer el traslado a su nuevo piso.