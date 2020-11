Inda acusa a 'laSexta Noche' de "censura" tras ser interrumpido por Iñaki López: "Ni de Sánchez ni Iglesias"

El pasado sábado 28 de noviembre, Iñaki López, presentador del espacio, y Eduardo Inda, colaborador, protagonizaron un tenso conflicto en 'laSexta Noche'. El director de OkDiario se enfrentó al presentador tras ser interrumpido y le acusó de censurar sus intervenciones.

"Quiero precisar un dato que ha dado antes Antonio Maestre de Madrid", comenzó diciendo Inda durante el debate sobre la crisis que está viviendo el Gobierno de coalición. "Eso es del tema anterior, Eduardo. No podemos", le explicó el comunicador tras pedirle "brevedad".

"Voy rápido", le suplicaba el periodista. "No, es que no podemos, de verdad. Tenemos que opinar de esto. Os acabo de pedir brevedad que tengo ahí esperando a Cristina Almeida", declaró el presentador muy firme.

Sin embargo, Inda siguió insistiendo lo que terminó por entorpecer la emisión del programa. "Tenemos que centrarnos en lo que nos ocupa", le recordó el presentador del formato. A pesar de sus advertencias, el colaborador ignoró a López y anunció el dato que tan ansioso estaba por dar.

"Eduardo, por favor", se indignó el presentador antes de interrumpirle y quitarle la palabra. "¿No puedo hablar? ¿No puedo hablar?", contestó Inda muy ofendido. "Pues nada, no puedo hablar de Sánchez ni de Iglesias", continuó quejándose el colaborador. "Aquí se censura. Esto es censura, Iñaki", le acusó al presentador.

Iñaki López estalla contra Inda

"Eduardo, si te pido por favor que hables de lo que estamos hablando…", le replicó López antes de perder la paciencia. "Si no quieres que hable no me invites al programa", le amenazó el director de OKdiario algo alterado.

"Eduardo, no os impido nunca hablar ni os quito la palabra. Solo hay una norma que todo el mundo cumple menos tú, que es hablar del tema que nos ocupa, Te ruego que no traigas a colación temas de los que ya hemos debatido. Sino, estamos en un bucle. Ha habido tiempo sobrado para que hubieses dicho ese dato cuando correspondía, no 20 minutos después", concluyó el presentador tras echar la bronca al tertuliano, quien seguía hablando por encima para no hacer caso de sus explicaciones.