El increíble recital del hijo de Antonio Orozco que ha dejado boquiabierto a su padre

El hijo de Antonio Orozco, Jan, no solo ha heredado la pasión por la industria, sino que ha adquirido aún más inquietudes de diferentes disciplinas, géneros e influencias y tiene una mezcla espectacular como músico y compositor. Y todo esto a su corta edad, 11 años.

Durante los últimos meses hemos visto algunos de los shows personales que da a amigos o famliares, Orozco le creó una cuenta, que maneja el propio cantante, para que en el futuro tenga su comunidad y todos conozcan la música y las creaciones de su hijo. Un escaparate para que fuya su talento.

Muchas han sido las sorpresas que ha dado, ya no solo porque toque difertentes instrumentos, cante, componga, etc. También es capaz de poner su granito de arena a grandes temas como en varios de sus ídolos: Bruno Mars.

La última exihibición que Jan Orozco ha hecho ante su padre y su famlia en Vigo ha causado sensación. Con uno de los grandes temas del cantante internacional, Jan con la batería marca el tiempo perfectamente y no solo lo clava, sino que hace una exibición de talento y gusto musical creando una nueva versión de la canción 'Locked Out Of Heaven'.

Ante la atenta mirada de su padre y otros miembros de la familia, Jan deja sin palabras Antonio que solo puede aplaudirle y decir ''este niño es mío''. Sin duda, queda mucha música en la familia Orozco y mucho ruido que hacer.

Compañeros de profesión de Orozco no dejan de asombrarse con el talento del joven, le propio Luis Fonsi ha comentado en el post: ''Contratado''.