Iñaki López para La Sexta Noche tras el corte de un youtuber a Gonzalo Bernardos: "Estás haciendo el ridículo"

El presentador de televisión, Iñaki López, ha tenido que parar este sábado ‘La Sexta Noche’ tras el corte del youtuber, Roma Gallardo, al economista Gonzalo Bernardos, a cuenta de la marcha de El Rubius a Andorra. Un tema que tiene ya varias semanas y que sigue siendo de máximo interés por el peso mediático que tienen los controles de contenido en Youtube y, por ello, el programa de Atresmedia tenía preparado este fin de semana un cara a cara entre uno de los youtubers más famosos, el colaborador catalán y Juan Ramón Rallo.

Precisamente Roma Gallardo participó el pasado viernes en una tertulia con Iker Jiménez sobre los impuestos de la plataforma de contenidos de Google y la polémica con El Rubius. Sólo un día después pasaba por los platós de La Sexta para defender la decisión de los youtubers que quieran marcharse a Andorra para evitar la presión fiscal del Gobierno del 45% a las rentas altas. En el momento de debatir sobre impuestos, un encontronazo con Gonzalo Bernardos ha hecho saltar chispas.

Bronca entre Roma Gallardo y Gonzalo Bernardos

Y es que el origen de la bronca de la bronca entre el economista y el youtuber no ha sido El Rubius, sino la supuesta simpatía de Roma Gallardo con Vox. En palabras de Bernardos: “Roma, me ha quedado claro que tú no crees en la democracia y que eres un firme partidario de Vox, porque todo lo que acabas de decir es populismo barato”. Un comentario que no ha hecho ni pizca de gracia al joven asturiano, que respondía indignado: “¿Que soy partidario de Vox? Por favor...”

Gonzalo Bernardos, muy tenso, pedía al youtuber que no le interrumpiese: “Perdona, te he escuchado con mucho detenimiento. Roma, lo primero que tienes que decir es ser sincero y asumir: “mira, soy un listillo, un egoísta, me gano muy bien la vida y no quiero compartir el dinero con el valle minero donde yo nací”. Todo ello en referencia a que el youtuber reside en la región asturiana.

“¡Se está riendo de la gente¡”, replicaba Gallardo. “Yo pago todos mis impuestos, señor. No me falte al respeto, estamos en la televisión” respondía el youtuber cada vez más enfadado por los comentarios del economista. “Es que está usted haciendo el ridículo, señor. Yo pago mis impuestos en Asturias y en España, no engañe a la gente”, aclaraba en directo.

Iñaki López para La Sexta Noche

Dado la tensión y el enfrentamiento entre ambos, Iñaki López salía al paso para cortar la bronca y dar algo de aire al economista: “Vamos a escuchar a Gonzalo Bernardos, Roma si te parece, él te ha escuchado a ti”. “Vamos a dejarle que se explique, vamos a dejarle acabar, por favor”, insistía el presentador de ‘La Sexta Noche’, intentando poner paz entre ambos.

No obstante, Roma Gallardo quería aclarar a López el motivo de su enfado y por qué estaba interrumpiendo a Bernardos en directo: “Me está llamando egoísta y pago más impuestos trimestralmente que él en un año, por favor”.