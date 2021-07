Iñaki López destapa el dardo que Will Smith no se atrevió a lanzarle a Pablo Motos en El Hormiguero

Iñaki López ha presentado este sábado su último programa al frente de 'La Sexta Noche' para tomarse unas semanas de vacaciones y volver en el mes de septiembre, para ponerse al frente de 'Más vale tarde' junto a Cristina Pardo. Ciertamente el presentador de 'La Sexta Noche' ha vivido momentos muy divertidos en sus nueve años de programa y el pasado viernes el programa 'Zapeando' ha vuelto a hacer ver algunos de estos momentos.

El presentador, durante el programa 'Zapeando', volvió a ver algunos momentos que para él seguramente han sido muy especial. En uno de estos Cristina Pedroche le ha recordado a Iñaki López su entrevista con uno de los actores más famosos de Hollywood, Will Smith. Al actor le gustaron los zapatos que llevaba el presentador de 'La Sexta Noche': “Ah sí, esto sí que me acuerdo, me llamó la atención a mí, en este inglés mío tan de Mariano Rajoy tratando de explicarle dónde los había adquirido, este fue Will Smith sí” dijo el presentador.

¡Vamos, que es VIERNES! ?? Hoy en #zapeando1899, @RenataZanchi nos trae temazos veraniegos que TODOS conocemos, pero... ¿sabremos quién los canta? ?? ¡Y además nos visitan @_InakiLopez_ y @evagonzalezf! ?? ¡Os esperamos a todos a las 15:45? en @laSextaTV??! pic.twitter.com/Chl7I7kMkV — zapeando (@zapeandola6) July 23, 2021

El actor, ganador de dos Premios Óscar, vino hace unos años a Madrid para presentar una de sus películas y fue entrevistado por Iñaki López. Durante la entrevista, el actor desveló que le gustaban mucho los zapatos que el presentador llevaba.

El presentador se lo tomó con humor: “Son baratos” le dijo al actor. Cristina Pedroche vio en esos halagos una conexión especial entre el actor de Hollywood y el presentador de 'La Sexta Noche': “A ver si vas a poner celoso a Pablo Motos que allí veo mucha conexión”.

El dardo de Will Smith a Pablo Motos

Iñaki López añadió que durante la entrevista le resultó curioso que “para la presentación no fue al programa de Pablo Motos y, ante la duda, se lo pregunté, ¿por qué no vas al programa de tu amigo Pablo Motos?”.

Y la respuesta del actor dejó sin palabras al presentador de 'La Sexta Noche': “Es que esta película es seria” le dijo Will Smith. Cristina Pedroche no se podía creer a lo que le estaba contando su compañero de 'La Sexta': “¿Esto se lo has dicho a Pablo?” le preguntó al presentador. Iñaki admitió que Pablo Motos se estaba “enterando en este momento, de hecho lo cuento aquí por qué él está de vacaciones”.

Mañana me despido de un programa y un equipo que me lo ha dado todo y sin el cual esta aventura no hubiera durado casi 9 años. Ellos son los artífices del éxito de @SextaNocheTV

Os quiero un Potosí, chavalada! pic.twitter.com/Q8Umr0q5L7 — Iñaki López (@_InakiLopez_) July 23, 2021

El adiós a 'La Sexta Noche'

Este sábado le ha tocado decir adió a Iñaki López, momento que ha aprovechado para dejar un mensaje en su Twitter. "Mañana me despido de un programa y un equipo que me lo ha dado todo y sin el cual esta aventura no hubiera durado casi 9 años. Ellos son los artífices del éxito de 'La Sexta Noche'. Os quiero un Potosí, chavalada!", escribía el presentador junto con una divertida imagen de todo el equipo que hace posible el programa.

El sustituto de López a los mandos de 'La Sexta Noche' será José Yélamo, que tras una larga trayectoria en televisión como reportero y colaborador, ahora ocupará el papel de presentador. Es un conocido periodista andaluz que lleva el periodismo en las venas y desde que era pequeño tuvo claro que quería dedicarse al mundo de la comunicación.