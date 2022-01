Iñaki López no se corta y corrige directamente a Ángel Martín por su opinión de la vacuna: "Ahí se equivoca"

Este sábado, José Yélamo volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de 'La Sexta Noche'.Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios de coronavirus por la variante ómicron, el presentador dio paso al invitado de la noche: Ángel Martín.

Quien fue presentador de 'Sé lo que hicisteis...' fue entrevistado en el plató de laSexta para promocionar su último libro, 'Por si las voces vuelven'. Sin embargo, Yélamo también aprovechó su presencia para analizar la actualidad. Entre tanto, uno de los temas que analizaron fue el coronavirus, concretamente el plan de vacunación y la actitud de los antivacunas frente a la pandemia.

"¿Qué te parece las personas que se siguen resistiendo a la vacuna?", le preguntaba el presentador, haciendo referencia a la comprobada efectividad de las vacunas y a la polémica que protagonizó Djokovic al negarse a inyectarse su dosis. "Me parece que es una opción que tienes. Eres libre de vacunarte o de no vacunarte. Lo que me parece preocupante es cuando los medios tratan de enfrentar a esas dos opciones que tú tienes", comenzaba respondiendo el cómico, haciendo referencia a que, aunque no está de acuerdo, debe existir esa libertad de decisión.

"Eso es lo delicado, cuando, de repente, los medios aprovechan que alguien no vacunado muere y te ponen: ‘Este que no se ha vacunado ha muerto’. Y cuando muere alguien que está vacunado no te lo ponen. O jugamos con las mismas reglas o no", señalaba el entrevistado, mostrándose en contra de cómo los medios de comunicación tratan esta polémica.









"Ahí se equivoca"



Estas declaraciones de Martín no tardaron en llegar a las redes sociales, donde se conviertieron en 'trendig topic' por el debate que crearon. Muchos aplaudieron sus palabras, mientras que otros le reprochaban que no debía coparar a las personas que se vacunan con las que no, dado que los antivacunas ponen en riesgo la salud del resto también. Entre todos los usuarios, ha llamado la atención la respuesta de Iñaki López.

"Vacunarse es un acto de responsabilidad, solidaridad y empatía para con la salud de los que te rodean, para con los más vulnerables a la enfermedad y hasta para con la economía de tu entorno. Creo que Martín, que me parece un genio en su trabajo, ahí se equivoca", comentaba el presentador de 'Más vale tarde' desde su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, ante la queja de un espectador, López volvió a reaccionar para defender la posición de los periodistas: "Buenas tardes Andres. No somos nosotros, los periodistas, los que en una pandemia 'consideramos correcto' o no un comportamiento. Son los médicos, virólogos... Los que advierten sobre las consecuencias de no vacunarse para ti y tu entorno. Luego usted el libre de actuar. Saludos".

