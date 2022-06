Imanol Arias se pronuncia y da su rotunda opinión sobre la nueva etapa de 'Cuéntame': "No tienen ni idea"

El reconocido actor español, Imanol Arias, ha concedido en las últimas horas una entrevista a la periodista Mercedes Milá, donde se ha sincerado sobre muchos aspectos de su carrera y también ha charlado sobre algunos aspectos relacionados con la serie de TVE , 'Cuéntame cómo pasó', donde llega más de dos décadas trabajando y dando vida a Antonio Alcántara, uno de los personajes más importantes de la historia reciente de la pequeña pantalla en nuestro país.

En este sentido, Arias se ha referido al equipo de guionistas, que con el paso del tiempo se ha ido actualizando. Sobre ellos, ha explicado que tiene que empezar de cero debido a su desconocimiento: "Con los nuevos guionistas tengo que empezar de cero, porque no tienen ni idea. Vienen a reinventar, y ahora mismo estoy en una especie de guerra. Les digo: 'Esto no me lo toques, esto es así. ¿Quién ha escrito esto?' Estoy un poco rebelde, pero como un viejo rebelde. ¿Qué me van a enmendar a mí la plana? ¡Vamos a ver!".

Estas declaraciones se producen pocas semanas después de que el propio Imanol Arias se rectificará en sus redes sociales sobre sus palabras respecto a la serie y a la televisión pública en una entrevista concedida en una televisión local del País Vasco .

'Cuéntame', más de 20 años en televisión

Si a un proyecto está ligado el actor Imanol Arias, ese es la serie de TVE 'Cuéntame cómo pasó'. En la España de los años sesenta, la serie echa a andar para contar la historia de una familia que decidió marcharse de su pueblo natal a Madrid para buscar nuevas oportunidades, al igual que miles de familias de aquella época.





Bajo el liderazgo de Antonio Alcántara y Mercedes Fernández, personajes interpretados por Imanol Arias y Ana Duato , toda la familia llega al barrio de San Genaro, donde se instala la familia formada por los dos padres, tres hermanos (Inés, Toni y Carlos) y la abuela materna, Herminia.

A lo largo de la serie, una de las más veteranas de la historia de nuestra televisión, la trama ha contado la vida de la familia en la segunda parte del siglo XX, viviendo momentos históricos como el fallecimiento de Franco, la Transición, el Golpe de Estado o la victoria del Partido Socialista de Felipe González.

Ahora, la serie ha despedido otra temporada en 1994. Respecto a su futuro, son muchas las dudas que surgen sobre si habrá más trama protagonizada por la familia Alcántara. En un principio, si los tiempos se cumplen, la serie tendría que regresar el próximo año después de las Navidades .