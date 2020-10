La foto de Mercedes Milá que tira por tierra sus críticas al doctor Cavadas: "¿Te acuerdas?"

La entrevista al doctor Pedro Cavadas de la pasada semana en 'El Hormiguero' sigue dejando muchos titulares. Si el sábado se generó una polémica a raíz de las declaraciones de la periodista Mercedes Milá en 'La Sexta Noche' hacia el cirujano valenciano por un detalle en su vestimenta, estas ahora parecen haberse vuelto en su contra tras esta nueva fotografía que hace indicar que ella también viste como lo que crítica.

Sus críticas vienen a partir de un corte de la entrevista en la que Pablo Motos, presentador del espacio de 'prime time' de Antena 3, que le pregunta al doctor Cavadas sobre la gestión que ha hecho Fernando Simón y su equipo de este de la covid-19. El valenciano- sin pelos en la lengua- pronunció unas palabras que no han gustado mucho a la periodista catalana.

Las palabras de Cavadas sobre Simón

Cavadas se ha mostrado muy crítico con la gestión hecha por el director de Alertas y Emergencias Sanitarias de la covid-19, aunque es voz populi que ambos mantienen una trifulca desde que Simón dijera que personas como Cavadas eran alarmistas a comienzos de este 2020. "No le conozco, ni ganas. No sé quién lo ha controlado, pero quién lo haya hecho lo ha hecho muy mal porque el resultado es muy malo y no es muy malo una vez. Es muy malo dos veces", dijo en concreto.

“¿Quién es Pedro Cavadas? Ese aspecto de guerrillero no me gusta”



“Tenemos una inmensa suerte de tener a Fernando Simón”



— Hugo Manchón (@hugomanchon) October 10, 2020

A la periodista catalana parece que no le hicieron mucha gracia estas palabras por las críticas que lanzó, mientras que siempre ha mostrado a favor de Fernando Simón, diciendo incluso que España tenía muy buena suerte por tener personas como él. Algo que el sábado volvió a reiterar en directo.

Las críticas de Mercedes Milá que le han salido caras

Sobre el doctor Cavadas, en cambio, no mantiene una buena opinión, aunque Iñaki López le insistiera en que tenía un currículum impecable, ya que había hecho operaciones que han pasado a la historia y ha contribuido en los países subdesarrollados.

Mercedes Milá hizo oídos sordos a todo esto y utilizó un detalle físico de Cavadas como arma arrojadiza. En concreto, la periodista fue contra la vestimenta que llevaba en directo. "Yo francamente te diré una cosa, que puede ser una frivolidad y sobre todo si es un médico tan estupendo como tú dices. Yo desde luego no lo conozco, me suena el nombre pero no lo conozco. Pero, ya ese aspecto de guerrillero con el que se ha presentado en el programa de Pablo a mí no me gusta", dijo en 'La Sexta Noche'.

¿Recuerdas a Mercedes Milá atacando al Doctor Cavadas por su ropa de "guerrillero?

— Kumy Barcelona ������ (@tabarniaBCN) October 12, 2020

Las redes, que son más traicioneras de lo que uno puede llegar a imaginar, han hecho que sea ella la que ahora quede en evidencia, ya que en la foto que ha compartido este internauta se comprueba como ella, que ha criticado a Cavadas por este puramente físico y estilístico, también lo ha utilizado pese haberlo repudiado en riguroso directo. La polémica está servida.

