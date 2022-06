Iker Jiménez revela el momento que vivió con los espectadores de Cuarto Milenio: "Me da cierto rubor contarlo"

Este domingo, Iker Jiménez volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al ponerse al frente de 'Cuarto Milenio' y aprovechó 'El cierre' para hacer su habitual reflexión antes de dar por finalizado el espacio. Esta vez, el presentador dedicó este espacio a los comentarios que recibe en redes sociales y puso de ejemplo su última visita a Vitoria-Gasteiz: "Me fui con mi cuñado Félix a Vitoria, a tantear el terreno. Esto que les cuento es una historia, como otras tantas que les he narrado, sobre la enorme diferencia y abismo que existe entre la percepción que uno tiene de la realidad, que algunos intentan imponer por las redes sociales, y la verdadera realidad".

"Para algunos, que son más activos, soy un facha, un derechoso, un españolazo... que está siempre hablando de figuras españolas... Es lo que yo podría pensar e imaginar solo fijándome en las redes sociales", cuenta sobre lo que lee sobre él en redes sociales, haciendo referencia a que, si fuese así, no pisaría Vitoria. Respecto a esto, el presentador lamentó que haya personas "importantes influyentes" que "solo se fijan en la realidad de lo que pasa en las redes sociales y no se dan cuenta de que la experiencia real no tiene nada que ver".

"Puede sentar mal si uno se fija en lo que algunos escriben en redes sociales o sale en los medios digitales concretos", reconoce. El conductor del espacio de Cuatro se fue de Vitoria con tal solo 14 años para mudarse a Madrid, pero, tal y como cuenta, siempre se ha sentido muy querido por las personas de su tierra a pesar de todo lo que dicen de él desde que se fue: "Me da cierto rubor contarlo, pero la gente se bajaba de los coches, de los caseríos, salía a los balcones... Qué cariño, qué afecto...".









"¿Saben qué desprecio?"

"Yo procuro no hacer ni caso a lo que digan. Jamás me hace a mí mella una crítica, venga de quien venga. Si es de un maestro de la tele, lógicamente tomas nota, pero sé muy bien cuál es el juego de las redes sociales", aseguraba el periodista. "Hay que hacer todo lo contrario, hacer lo que a uno le dé la gana porque, al final, se dará más importancia a la autenticidad", aconseja a los espectadores.

"No haga mucho caso, sea usted célebre o no, de lo que dicen en redes sociales sobre la situación que sea, porque luego resulta que cuando uno pone pie en tierra... Es todo lo contrario", insiste el presentador. "No tome decisiones pensando en lo que se dice en cuatro mensajes que hacen mucho ruido, porque la realidad objetiva es todo lo contrario, para bien", opina Jiménez.

"La gente sigue siendo de carne y hueso, auténtica, de verdad, leal, le guste o no lo que digas, pero reivindicando que lo que dices es porque lo sientes. ¿Saben qué desprecio? Todos aquellos que incluso en las antípodas de lo que cuentan intentan disimular o hacerse los aceptados", declara tras afirmar que no "soporta" a esas personas porque "creen una cosa y hacen otra para que no les digan nada".