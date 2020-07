Iker Jiménez aclara si se ha reunido con Fernando Simón y si es “amigo de Soros”

El presentador de televisión Iker Jiménez ha querido responder este jueves a través de su canal de Youtube a aquellos que le acusan de ser un “títere de Sánchez”, de haberse reunido con Fernando Simón y de ser un “amigo de Soros”. Lo ha hecho a través de su monologo inicial en la Estirpe de los Libres, donde ha denunciado que está siendo señalado y atacado por los mismos “individuos” que antes le defendían al inicio de la pandemia.

Y es que Iker Jiménez se ha convertido en los últimos meses en uno de los personajes más mediáticos en el análisis de las semanas previas al estallido del COVID-19 en nuestro país. Todo ello después de que uno de los últimos programas de Cuarto Milenio, centrado en el coronavirus y en el riesgo de pandemia mundial, provocara que lo tomaran como un movimiento alarmista. Unos ataques de los que el propio Jiménez se defendió a través de los micrófonos de Tiempo de Juego junto a Paco González.

Iker Jiménez responde a si se ha reunido con Simón

En el programa de este jueves de La Estirpe de los Libres, a través del canal de Youtube de Jiménez, el comunicador se defendía de los ataques de “los mismos que hace semanas me llamaban patriota”. “El eco que nos habéis dado es el mayor de la historia, e Iker se convierte en un caballo de Atila. Nunca he tenido contacto con Pedro Sánchez, Fernando Simón o Iván Redondo. Con nadie. No les conozco”, explicaba.

Además, incidía el presentador en que no solo no se ha reunido con ellos, sino que también ha descartado que hayan intentado presionarle o callarle desde el Gobierno o desde el Ministerio de Sanidad. “Ustedes pueden pensar lo que les de la gana. Yo sé la verdad. Ni les conozco, ni me han llamado, ni me han dicho, ni me han callado, ni me han dicho ánimo. Nada, nadie”, concluía en su vídeo.

Iker Jiménez, sobre que se le politice

“Parece que ir a favor de la precaución empieza a molestar a los del otro lado, a los conservadores”, alertaba el presentador de Cuatro. “Y son ellos los que también me atacan. Pero mi partido político es mi público”. Por ello, Jiménez aboga por un público inclusivo en su programa y ha tratado de huir de posicionamientos políticos. “Me da igual de donde vengas, de qué partido eres, tu ideología... Puedes estar con la Estirpe de los Libres y ser un tipo curiosos”.

Y es que no han sido pocas las ocasiones en las que el periodista ha tenido que salir al paso para matizar declaraciones que se le han atribuido en varias entrevistas contras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un Iker Jiménez que siempre se ha querido mantener al margen de posicionamientos políticos.

¿Es Iker Jiménez amigo de Soros?

También en su monólogo de este jueves, el presentador de Cuarto Milenio quería zanjar las especulaciones y ataques que apuntaban a que era “amigo de Soros”. “En el último mes y medio me han llamado “títere de la izquierda”, “masón”, “amigo de Soros”, al que tampoco conozco ni he conocido, jamás”.

Más allá incluso, Iker Jiménez se mostraba extrañado por la comparación ya que, según subraya,n ni siquiera tiene lógica teniendo en cuenta el contenido del programa. “¿Esta gente ha visto lo que he compartido para decirme que soy amigo de Soros? Lo que suelo contar no parece que vaya muy al aire de él...”