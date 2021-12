Iker Jiménez frena 'Horizonte' para dar una última hora sobre el estado de Antonio Resines: "Me ha respondido"

El periodista y presentador de Mediaset, Iker Jiménez, ha estado presente este jueves en una nueva edición del programa de Cuatro 'Horizonte', donde su asistencia estaba en duda por el cuadro de gripe que ha sufrido en las últimas horas. Dejando a un lado su estado de salud, Iker Jiménez ha hecho referencia a una de las noticias más relevantes de la jornada: el ingreso en la UCI del actor Antonio Resines a causa de la covid-19, aunque ha recibido las tres dosis de la vacuna.

El actor de 67 años está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanece estable y consciente, por insuficiencia respiratoria aguda debida a una neumonía bilateral con pronóstico grave provocada por la covid-19, según un parte médico.

El comunicado del centro hospitalario indica que su situación clínica es estable y que "se encuentra consciente, sin precisar ventilación mecánica invasiva y recibiendo tratamientos y oxigenoterapia a alto flujo".

La familia de Resines agradeció en declaraciones a Efe el interés y el cariño, pero ruega "tranquilidad y serenidad" y asegura que dará noticias ante cualquier novedad. En un comunicado posterior, han querido matizar que el actor "había recibido solo las dos primeras dosis de la vacuna y se encontraba a unos días de la cita para la tercera cuando dio positivo en covid, lo que le impidió recibir la dosis de refuerzo".

"Antonio Resines ha sido y sigue siendo un FÉRREO DEFENSOR de la vacunación para todo el mundo", agrega la familia, que pide que se evite publicar "cualquier información que no esté contrastada".

El popular artista, ganador de un Goya al Mejor Actor en 1998, nació en Torrelavega (Cantabria), el 7 de agosto de 1954. Entre sus actuales proyectos, Resines es uno de los actores de la tercera entrega de "Padre no hay más que uno", de Santiago Segura, a la que se había incorporado en el papel de abuelo y que empezó a rodarse en Madrid el pasado día 16. Además, está grabando la serie "Sentimos las molestias", con Miguel Rellán.

El Gobierno ha aprobado un decreto que hace de nuevo obligatorio el uso de mascarillas en exteriores, en un momento en que la sexta ola de la pandemia se encuentra disparada y se ha vuelto a alcanzar un récord de contagios, con más de 60.000 en un solo día.

El mensaje de Iker Jiménez a Antonio Resines

Tras su ingreso Iker Jiménez se ha querido poner en contacto con el actor, al que admira desde el punto de vista artístico y profesional. En este sentido, el presentador 'Horizonte' ha querido desvelar que el actor le ha respondido, algo que le ha quitado preocupación sobre su estado de salud, ya que se encuentra comunicado a través de las nuevas tecnologías: "Yo he mandado un escrito a Antonio Resines, ese fenómeno, y me ha respondido muy amable Antonio. Yo soy un gran admirador y creo que él nos ve también. ¿Entonces qué ocurre? Ya cuando ves que responde y que está bien pues te entra un alivio. Seguro que Antonio sale de esto. Cántabro durísimo. No va a tener ningún problema. Te mandamos todo el ánimo Antonio".

